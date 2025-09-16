Απολύθηκε αρθρογράφος της Washington Post λόγω αναρτήσεων για τον Τσάρλι Κερκ

Η αρθρογράφος γνώμης της Washington Post, Karen Attiah, ανακοίνωσε ότι απολύθηκε από την εφημερίδα εξαιτίας αναρτήσεων που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σε κείμενό της στο Substack, η Attiah υποστήριξε ότι «σιωπάται» για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση: «Ως αρθρογράφος χρησιμοποίησα τη φωνή μου για να υπερασπιστώ την ελευθερία και τη δημοκρατία, να αμφισβητήσω την εξουσία και να σχολιάσω την κουλτούρα και την πολιτική με ειλικρίνεια και πεποίθηση. Τώρα, είμαι εγώ αυτή που φιμώνεται — επειδή έκανα τη δουλειά μου».

Σύμφωνα με την ίδια, αναφέρθηκε ευθέως στον Kirk μόνο σε μία ανάρτηση στο Bluesky, όπου υπενθύμισε παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον μαύρων γυναικών, ανάμεσά τους και της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Michelle Obama.

Εκπρόσωπος της Washington Post αρνήθηκε να σχολιάσει, τονίζοντας ότι η εφημερίδα «δεν τοποθετείται δημόσια για ζητήματα προσωπικού».

Η Washington Post Guild, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, κατήγγειλε την απόλυση χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό της Attiah.

«Η Washington Post απέλυσε λανθασμένα την αρθρογράφο γνώμης Karen Attiah για τις αναρτήσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Karen Attiah που απολύθηκε για τον Τσάρλι Κερκ

Η Attiah εντάχθηκε στη Washington Post το 2014 και για πάνω από μία δεκαετία υπέγραφε κείμενα γνώμης σε διεθνή και πολιτικά ζητήματα. Είναι γνωστή και για τις δημόσιες παρεμβάσεις της σχετικά με τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi το 2018, για τον οποίο είχε μιλήσει εκτενώς σε διεθνή fora.