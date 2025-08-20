Αποκαρδιωτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους από βομβαρδισμούς αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Ένα σπαρακτικό και αποκαρδιωτικό βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη Γάζα, με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά.

Κλαίγοντας, παιδιά στη Γάζα, που έχασαν τους γονείς τους, συμμετείχαν σε τελετή αποφοίτησης στη Χαν Γιούνις, που έχει μετατραπεί σε αποθήκη εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε την πλήρη διάλυση της Λωρίδας της Γάζας.

Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότερα από 39.000 παλαιστινιακά παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει τους γονείς τους, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Από αυτά, 17.000 έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Αυτό που συνήθως αποτελεί ένα χαρούμενο ορόσημο για τις οικογένειες, μετατράπηκε σε μια θλιβερή υπενθύμιση της απώλειας στη Γάζα, καθώς περισσότερα από 1.000 παιδιά που έμειναν ορφανά λόγω του πολέμου συμμετείχαν σε μια τελετή αποφοίτησης χωρίς τους γονείς τους να τους χειροκροτούν.

Φορώντας καπέλα και τηβέννους και κρατώντας φωτογραφίες των γονιών τους, τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή τη Δευτέρα σε μια γλυκόπικρη τελετή που διοργάνωσε το Al Wafaa Village, ένα καταφύγιο για ορφανά στη Χαν Γιούνις. Αυτή ήταν η πρώτη τάξη αποφοίτησης στο κέντρο από τότε που άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Abdallah Al Attar, τα παιδιά φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, απουσία των ανθρώπων που λαχταρούσαν περισσότερο. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 6 έως 13 ετών και θα ξεκινήσουν το επόμενο σχολικό έτος στο Al Wafaa Village τον επόμενο μήνα.

«Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, τους οποίους τους λείπουν πολύ», είπε ο κ. Al Attar. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την απώλεια πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο».

Η Wafaa Abu Jalala, λογοθεραπεύτρια, ίδρυσε το κέντρο για να φροντίζει παιδιά «που έχασαν τα πάντα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The National. Το χωριό παρέχει καταφύγιο καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 5.000 οικογένειες έχουν μόνο ένα επιζών μέλος μετά από περισσότερους από 22 μήνες σύγκρουσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μοναδικούς επιζώντες είναι παιδιά, δήλωσε ο Ismail Al Thawabteh, διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Τα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία έχουν προκαλέσει ανησυχίες για το πώς το τραύμα και η θλίψη που έχουν βιώσει τα παιδιά στη Γάζα θα τα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα.