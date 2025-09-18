Οζγκούρ Οζέλ: «Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Τραμπ Τζούνιορ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στην Κωνσταντινούπολη, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του CHP, Οζγκούρ Οζέλ.

Ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκούρ Οζέλ, ανέφερε, πως η συζήτησή τους εστίασε στο ζήτημα της Γάζα και τις επιχειρήσεις.

Αντιθέτως, πηγή της προεδρίας, αναφέρει, ότι ήταν μία «τυπική συνάντηση», κατά την οποία δεν συζητήθηκε ούτε η κατάσταση στη Γάζα, ούτε κάποιο επιχειρηματικό ζήτημα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνοδευόταν από αντιπροσωπεία.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών και λόμπι», υποστήριξε ο Οζέλ και πρόσθεσε ότι «στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν υποκρίνεται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη» για τον Τραμπ.

Πηγή από το περιβάλλον του Ερντογάν ανέφερε στην DW, ότι ο Τραμπ Τζούνιορ πράγματι συναντήθηκε με τον πρόεδρο, αλλά χαρακτήρισε τη συνάντηση απλώς ως «εθιμοτυπική επίσκεψη». Η πηγή υποστήριξε ότι δεν έγινε καμία επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα ζητήματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.