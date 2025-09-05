Αποκαλύψεις για μυστική αποστολή των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα: Navy Seals σκότωσαν αμάχους το 2019

Σοβαρά ερωτήματα για μια αποτυχημένη μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα φέρνει στο φως δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται νυν και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους με γνώση των ακόμη απόρρητων λεπτομερειών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Μάρτιο του 2019 ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε επιχείρηση Navy Seals με στόχο την τοποθέτηση συσκευής παρακολούθησης για τις επικοινωνίες του Κιμ Γιονγκ-ουν, λίγο πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο, η αποστολή κατέρρευσε όταν η ομάδα των Seals εντόπισε Βορειοκορεάτες πολίτες που ψάρευαν οστρακοειδή. Οι Αμερικανοί κομάντος άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες σε μικρό αλιευτικό σκάφος. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστός.

Η αποστολή οργανώθηκε με τη χρήση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και μίνι-υποβρυχίων, ενώ επρόκειτο να συμμετάσχουν οκτώ Seals. Το σχέδιο προέβλεπε μυστική διείσδυση στην ακτή, εγκατάσταση της συσκευής και διαφυγή. Μετά την αιματηρή εμπλοκή, η αποστολή εγκαταλείφθηκε χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος.

Αν και η αμερικανική και η βορειοκορεατική κυβέρνηση δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ το περιστατικό, μια απόρρητη ανασκόπηση του Πενταγώνου κατέληξε ότι οι θάνατοι «ήταν δικαιολογημένοι» με βάση τους κανόνες εμπλοκής. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος είχε εκφράσει φόβους ότι ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικά αντίποινα από την Πιονγκγιάνγκ.

Η αποκάλυψη φέρνει στη μνήμη παρόμοια μυστική επιχείρηση που είχε εγκριθεί το 2005 από τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο σχολίασαν το δημοσίευμα.