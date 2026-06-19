Αποκαλύφθηκε το νέο Air Force One του Τραμπ - Δώρο 400 εκατ. δολαρίων του Κατάρ

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία παρουσίασε την Παρασκευή για πρώτη φορά το νέο Air Force One, ένα πολυτελές αεροσκάφος τύπου Boeing 747-8, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν ως δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ και θα χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, εν προκειμένω τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο Air Force One θα πραγματοποιήσει αρχικά δοκιμαστικές πτήσεις και στη συνέχεια θα ενταχθεί επισήμως στον προεδρικό στόλο για τη μεταφορά του προέδρου των ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη βάση Άντριους, έξω από την Ουάσινγκτον, η οποία εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως το βασικό αεροδρόμιο των Αμερικανών προέδρων.

Αποκαλύφθηκε το νέο Air Force One / Φωτ.: Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση της αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας για το νέο Air Force One

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι το αεροσκάφος έχει πλέον ολοκληρώσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και φέρει ήδη τα νέα χρώματα της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το νέο Air Force One είναι «ασφαλές, πλήρως προστατευμένο και εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που απαιτούνται για την προεδρική αποστολή». Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δόθηκε προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και όχι στις αισθητικές αλλαγές, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του αεροσκάφους να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο. Αυτό σημαίνει ότι διατηρήθηκαν πολλά από τα πολυτελή χαρακτηριστικά του, όπως τα δερμάτινα καθίσματα και οι ξύλινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας.

Για την προετοιμασία της μετάβασης, η Πολεμική Αεροπορία είχε μισθώσει ήδη από πέρυσι ένα Boeing 747-8, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι πιλότοι και τα συνεργεία συντήρησης στον νέο τύπο αεροσκάφους. Παράλληλα, αγοράστηκε και ένα ακόμη 747-8 που ανήκε προηγουμένως στη Lufthansa, ενώ δημιουργήθηκε και πλήρες τρισδιάστατο ομοίωμα του εσωτερικού, ώστε να ξεκινήσει εγκαίρως η εκπαίδευση του προσωπικού.

President Trump unveiled the new Air Force One 747 that was donated by the Qatari government at Joint Base Andrews on Friday.



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Το χρονικό της αντιπαράθεσης για το νέο Air Force One

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε την Πέμπτη από την Ευρώπη χρησιμοποιώντας το παλαιότερο Boeing 747-2, το οποίο εξυπηρετεί τους Αμερικανούς προέδρους εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Μάλιστα, στελέχη του Λευκού Οίκου αποχαιρέτησαν το ιστορικό αεροσκάφος με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αποδοχή του δώρου από το Κατάρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με επικριτές να κάνουν λόγο για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή ζητήματα ασφαλείας. Ο Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για ένα αεροσκάφος που θα μπορούσε να αποκτηθεί δωρεάν.

«Γιατί να πληρώσουν οι φορολογούμενοι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια όταν μπορούμε να το αποκτήσουμε δωρεάν από μια χώρα που θέλει να μας ανταμείψει για μια δουλειά που έγινε σωστά; Μόνο ένας ανόητος δεν θα δεχόταν αυτό το δώρο για λογαριασμό της χώρας μας», είχε γράψει πέρυσι στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το αεροσκάφος από το Κατάρ θα χρησιμοποιείται έως ότου παραδοθεί ο νέος στόλος προεδρικών αεροσκαφών της Boeing, κάτι που αναμένεται να συμβεί το 2028.

Όσο για τα αεροσκάφη που αποσύρονται από την προεδρική υπηρεσία, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων στο πλαίσιο επίσημων αποστολών.

Με πληροφορίες από CBS News