Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του παιδεραστή Ιάν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστή των Lostprophets

Ο Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος Lostprophets, πέθανε από τραύμα στον λαιμό, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά την ιατροδικαστική έρευνα στο Γουέικφιλντ.

Ο 48χρονος κρατούνταν στο σωφρονιστικό κατάστημα HMP Wakefield, όπου εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

Η έρευνα για τον θάνατό του άνοιξε και ανεστάλη προσωρινά την Παρασκευή στο δικαστήριο του Γουέικφιλντ. Ο ιατροδικαστής Όλιβερ Λόνγκσταφ ανέφερε ότι ο Γουότκινς διαπιστώθηκε νεκρός στις 11 Οκτωβρίου μέσα στη φυλακή από γιατρό που έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατός του οφείλεται, σύμφωνα με τη νεκροψία, σε βαθιά τομή στον λαιμό.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ έχει απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε δύο συγκρατούμενους του Γουότκινς, τον 25χρονο Ρασίντ (Ρίκο) Γκέντελ και τον 43χρονο Σάμιουελ Ντόντσγουορθ. Δύο ακόμη κρατούμενοι, ηλικίας 23 και 39 ετών, συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα με την κατηγορία της συνωμοσίας για δολοφονία, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και επέστρεψαν στη φυλακή όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, Ρίκο Γκέντελ και Σάμιουελ Ντόντσγουορθ, παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο δικαστήριο του Λιντς με την κατηγορία της δολοφονίας, χωρίς να κληθούν ακόμη να καταθέσουν απολογία. Ο Ντόντσγουορθ εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή του Γουέικφιλντ, ενώ ο Γκέντελ αρνήθηκε να συμμετάσχει εξ αποστάσεως, ζητώντας να παραστεί αυτοπροσώπως στην επόμενη ακροαματική διαδικασία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Τζατζ Κερλ, όρισε ως προσωρινή ημερομηνία έναρξης της δίκης την 5η Μαΐου 2026, με εκτιμώμενη διάρκεια δύο έως τριών εβδομάδων.

Ο Γουότκινς είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2013 σε 29 χρόνια κάθειρξης και επιπλέον έξι χρόνια υπό επιτήρηση, αφού παραδέχθηκε σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων και την απόπειρα βιασμού βρέφους, παιδιού θαυμάστριάς του. Η καταδίκη του είχε συγκλονίσει τη βρετανική κοινή γνώμη.

Η σύλληψή του έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας για υπόθεση ναρκωτικών στο σπίτι του στο Πόντιπριντ, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών. Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε την εγκληματική του δραστηριότητα.

Ο Γουότκινς είχε δεχθεί επίθεση και το 2023 μέσα στη φυλακή, ωστόσο τότε τα τραύματά του δεν θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή του. Το 2019 καταδικάστηκε εκ νέου σε ποινή 10 μηνών για κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ιάν Γούτκινς: Η καριέρα του τραγουδιστή

Ο Γουότκινς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000, όταν οι Lostprophets πούλησαν εκατομμύρια άλμπουμ και έπαιξαν σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1997 στην Ουαλία, κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, ένα εκ των οποίων έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, ενώ δύο singles μπήκαν στο top 10. Είχαν επίσης επιτυχία στις ΗΠΑ, όπου τα δύο επόμενα άλμπουμ τους μπήκαν στο top 40.

Μετά την καταδίκη του, ο Des Mannion, επικεφαλής υπηρεσιών της NSPCC για την Ουαλία, είχε δηλώσει: «Ο Γουότκινς χρησιμοποίησε τη φήμη και τη θέση του για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τη διασημότητα αλλά τα θύματα — και τα θύματα είναι παιδιά».

