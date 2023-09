Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Jacky Oh

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού Jacky Oh, που πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 32 ετών.

Χθες, ένας εκπρόσωπος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Miami επιβεβαίωσε στο People ότι ο θάνατος της ηθοποιού της σειράς του MTV, Wild N' Out, Jacky Oh επήλθε λόγω επιπλοκών μετά από αισθητική χειρουργική επέμβαση.

Η ενημέρωση έγινε τέσσερις μήνες αφότου το People επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός του Wild 'N Out πέθανε στις 31 Μαΐου. Τότε, εκπρόσωπος του BET Media Group είπε σε μια δήλωση του ότι «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο της Jacklyn Smith, γνωστή στον κόσμο ως Jacky Oh, ένα ταλαντούχο μέλος της οικογένειας του Wild 'N Out. Η Jacky Oh ήταν μία τρυφερή φίλη και αγαπημένη συνεργάτιδα του cast του Wild 'N Out για πέντε σεζόν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν μια καταπληκτική μητέρα για τα τρία όμορφα παιδιά της».

»Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Smith, τους DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon και όλους τους φίλους της, που αγάπησαν και νοιάστηκαν για την Jacky Oh».

Ο DC Young Fly, ο επί χρόνια σύντροφος της Jackie Oh, και πατέρας των τριών παιδιών της ευχαρίστησε για τα συλλυπητήρια και ζήτησε από όλους να σεβαστούν τη δύσκολη αυτή στιγμή.

Τις ημέρες μετά τον θάνατό της, η αστυνομική αναφορά που κυκλοφόρησε στα Μέσα ανέφερε ότι «οι αρχές έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση για μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mercy όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της «παρά τις προσπάθειες ανάνηψης».

Η Jacky Oh ήταν μέλος του καστ του Wild 'N Out για πέντε σεζόν, ξεκινώντας από την 6η σεζόν το 2014. Μετά την αποχώρησή της από το Wild 'N Out, λάνσαρε τη δική της σειρά lip gloss και πουλούσε ακίνητα.

Με πληροφορίες του People