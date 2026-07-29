Αποχωρεί το «δεξί χέρι» του βασιλιά Καρόλου – Ξεκινά η αναζήτηση διαδόχου

Η βρετανική βασιλική οικογένεια θα αρχίσει σύντομα την αναζήτηση νέου πρώτου ιδιωτικού γραμματέα για τον βασιλιά Κάρολο, καθώς ο σερ Κλάιβ Άλντερτον, ένας από τους στενότερους και ισχυρότερους συνεργάτες του μονάρχη, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του το 2027.

Ο Άλντερτον είναι ο κύριος ιδιωτικός γραμματέας του βασιλιά και της βασίλισσας Καμίλα, θέση που τον φέρνει στο επίκεντρο σχεδόν κάθε σημαντικής δραστηριότητας του Παλατιού. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του επίσημου προγράμματός τους, συμβουλεύει τον μονάρχη σε σημαντικές εκδηλώσεις και συμμετέχει στον σχεδιασμό γεγονότων όπως η στέψη.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει συνήθως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ρόλος του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς λειτουργεί ουσιαστικά ως βασικός σύμβουλος και «θυρωρός» του βασιλιά, έχοντας άμεση πρόσβαση σε εκείνον και συμμετοχή στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων.

Ο πρώην διπλωμάτης εργάζεται στον βασιλικό οίκο εδώ και περίπου 20 χρόνια και θα παραμείνει στη θέση του έως τον Μάιο του 2027, όταν θα συμπληρώσει τα 60 του χρόνια. Σύμφωνα με πηγή του Παλατιού, θα βοηθήσει και στην παράδοση των καθηκόντων του στον διάδοχό του.

Εκπρόσωπος του Παλατιού ανέφερε ότι ο Κάρολος και η Καμίλα είναι «βαθιά ευγνώμονες» για την πολυετή στήριξη, τις συμβουλές και την αφοσίωσή του.

Ο Άλντερτον είχε επίσης καθοριστικό ρόλο κατά τη μετάβαση μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η θέση συνοδευόταν από ετήσιες αποδοχές περίπου 300.000 έως 305.000 λιρών.

Η «Σφήκα» του πρίγκιπα Χάρι

Ο Άλντερτον είχε βρεθεί στο επίκεντρο και μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους για τη βρετανική μοναρχία: της αποχώρησης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τα βασιλικά καθήκοντα και της μετακόμισής τους στις ΗΠΑ το 2020.

Στα απομνημονεύματά του, «Spare», ο Χάρι αναφέρεται σε αρκετούς αυλικούς με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο. Έναν από αυτούς τον αποκαλεί «the Wasp», δηλαδή «Σφήκα», και θεωρείται ευρέως ότι αναφερόταν στον Άλντερτον.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Χάρι, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος είχε σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις γύρω από τη νέα θέση του ίδιου και της Μέγκαν μέσα στη βασιλική οικογένεια και στις αποφάσεις που οδήγησαν τελικά στην αποχώρησή τους από τη Βρετανία.

Η επιρροή του Άλντερτον δεν περιοριζόταν πάντως σε κρίσεις του Παλατιού. Ως επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου, συνόδευε συχνά τον βασιλιά και τη βασίλισσα σε επίσημες επισκέψεις και κρατικές εκδηλώσεις και είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των καθημερινών υποχρεώσεων του μονάρχη.

Ο ίδιος, μιλώντας για τη θέση του, είχε επισημάνει ότι απαιτεί όχι μόνο διακριτικότητα και πολιτική αντίληψη αλλά και αίσθηση του χιούμορ, καθώς μια ημέρα μπορεί να περιλαμβάνει από συνάντηση με έναν ξένο ηγέτη μέχρι μια τοπική επίσκεψη ή μια μεγάλη κρατική τελετή.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να φανταστεί» το γεγονός ότι υπηρέτησε τον Κάρολο και την Καμίλα σε μια περίοδο ιστορικών αλλαγών για τη μοναρχία.

Με πληροφορίες από BBC