Αποφυλακίζεται ο Νικολά Σαρκοζί - Οι όροι που του επέβαλε το δικαστήριο

Ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίζεται με όρους, μετά από απόφαση του Εφετείου Παρισίων, με τον πρόεδρο της Γαλλίας να παραμένει κρατούμενος για, περίπου, τρεις εβδομάδες.

Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γ' Δημοκρατίας της Γαλλίας, είχε καταδικαστεί με την κατηγορία περί «εγκληματικής συνωμοσίας σχετικά με την παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι».

Σύμφωνα με το Associated Press, επιβλήθηκαν όροι στον Νικολά Σαρκοζί και πιο συγκεκριμένα, θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση, με απαγόρευση εξόδου από τη γαλλική επικράτεια, ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026. Το δικαστήριο απαγόρευσε επίσης στον πρώην πρόεδρο να επικοινωνεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στα τέλη Οκτωβρίου, μια συνάντηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε δικαστικούς κύκλους.

Νικολά Σαρκοζί: Πώς περιέγραψε την εμπειρία του στη φυλακή

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, έγινε ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που φυλακίστηκε. Από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως «ποτέ δεν ζήτησε χρήματα από τον Καντάφι» και ότι «δεν θα παραδεχθεί κάτι που δεν έκανε».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή La Santé, ο Σαρκοζί περιέγραψε τη σύντομη παραμονή του στη φυλακή ως «σκληρή δοκιμασία». «Δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα βρισκόμουν στη φυλακή όσο πλησίαζα τα 70 μου. Αυτή η εμπειρία ήταν πολύ δύσκολη» είπε, ευχαριστώντας το προσωπικό της φυλακής «που στάθηκε δίπλα του σε αυτή την οδυνηρή περίοδο».

Στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και δύο από τους γιους του. Όσον αφορά το δικαστικό σκέλος, η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ότι, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσης, η αποφυλάκιση είναι ο γενικός κανόνας και η προφυλάκιση η εξαίρεση.

Οι δικαστές έκριναν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή παρεμπόδισης της δικαστικής διαδικασίας, υιοθετώντας την εισήγηση του αντεισαγγελέα Νταμιέν Μπρουνέ, που είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος υπό επιτήρηση.

Αν και η αποφυλάκιση πραγματοποιήθηκε, ο Σαρκοζί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πλήθος υποθέσεων:

Στις 26 Νοεμβρίου αναμένεται απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για την παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2012,

Ενώ συνεχίζεται η έρευνα για απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων στην υπόθεση της Λιβύης.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί για διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, κατηγορούμενος πως προσπάθησε να δωροδοκήσει δικαστή προκειμένου να λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες για υπόθεση που τον αφορούσε.

Με πληροφορίες από Associated Press, Le Monde