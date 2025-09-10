Αποδοκιμασίες κατά Τραμπ σε εστιατόριο: ««Είσαι ο Χίτλερ της εποχής μας»

Σε εστιατόριο βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης μόλις 150 μέτρα πέρα από τις πύλες του Λευκού Οίκου για να δειπνήσει, αλλά αντιμετώπισε διαδηλωτές που τον αποκάλεσαν «τον Χίτλερ της εποχής μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιλέξει το εστιατόριο Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab για να δείξει, όπως είπε, ότι η ομοσπονδιακή καταστολή της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον αποδίδει. Ωστόσο, την ώρα που περνούσε ανάμεσα στα τραπέζια, συγκεντρωμένοι άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν. «Free D.C., Free Palestine. Τραμπ, είσαι ο Χίτλερ της εποχής μας», φώναζαν σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Για τον Τραμπ, η έξοδος αυτή είχε σχεδιαστεί ως μια «περιοδεία νίκης». «Στεκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της Ουάσιγκτον», τόνισε στους δημοσιογράφους προτού μπει στο εστιατόριο. «Ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της χώρας. Τώρα είναι ασφαλής όπως οποιαδήποτε άλλη». Παρά τα λεγόμενά του, η αντιδημοτικότητά του στην αμερικανική πρωτεύουσα παραμένει μεγάλη, με τα βίντεο των αντιδράσεων να διαδίδονται ταχύτατα στο διαδίκτυο.

Η ανοιχτή αντιπαράθεση με διαδηλωτές δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τον Τραμπ από τότε που μπήκε στον Λευκό Οίκο, καθώς περνά τον περισσότερο χρόνο του είτε εκεί είτε στις ιδιωτικές του λέσχες στη Φλόριντα, στη Βιρτζίνια ή στο Νιου Τζέρσεϊ. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, εμφανίζεται πιο πρόθυμος να βγει δημόσια: την Κυριακή παρακολούθησε τον τελικό του US Open στη Νέα Υόρκη, δεχόμενος αποδοκιμασίες, ενώ την Πέμπτη σκοπεύει να παραστεί στον αγώνα των Yankees, ανήμερα της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ήταν το πρώτο του γεύμα σε εστιατόριο της Ουάσιγκτον μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στην πρώτη του θητεία, συνήθιζε να τρώει συχνά στο Trump International Hotel κοντά στον Λευκό Οίκο, το οποίο ωστόσο έκλεισε το 2022. Το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο JD Vance, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλα κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν καβούρια, γαρίδες, σαλάτα, μπριζόλα και γλυκά. «Το φαγητό ήταν εξαιρετικό και η εξυπηρέτηση φανταστική», σημείωσε.

Η έξοδος του Τραμπ έρχεται έναν μήνα μετά την αποστολή της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για τη μείωση της εγκληματικότητας. Ο Λευκός Οίκος έχει προβάλει εκτενώς τον αριθμό των συλλήψεων που έγιναν μετά την κήρυξη «έκτακτης ανάγκης εγκληματικότητας», αν και πολλές αφορούν αδικήματα χαμηλής βαρύτητας, με την Εισαγγελία της Ουάσιγκτον να αναγκάζεται να υποβαθμίσει ή να αποσύρει αρκετές υποθέσεις, έπειτα από την αποτυχία εξασφάλισης κατηγορητηρίων από τα σώματα ενόρκων.

Με πληροφορίες από New York Times