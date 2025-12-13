Από τον Πρίγκιπα Άντριου έως τον Γκέιτς: H ελίτ στις νέες φωτογραφίες του αρχείου Έπσταϊν

Πρόσωπα από την κορυφή της αμερικανικής και διεθνούς ελίτ εμφανίζονται στις νέες φωτογραφίες από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, φωτίζοντας εκ νέου το εύρος του κοινωνικού του κύκλου πριν από τη σύλληψή του και τον θάνατό του.

Οι 19 φωτογραφίες προέρχονται από υλικό του Έπσταϊν που εξετάζει η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και αποτελούν το πρώτο δείγμα από ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο (περίπου 95.000 εικόνες) το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σταδιακά. Το νέο υλικό δεν εισάγει κατηγορίες ούτε αποδίδει ποινικές ευθύνες, αλλά καταγράφει με σαφήνεια τις επαφές και τις συναναστροφές του χρηματιστή με πολιτικούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Μεταξύ των προσώπων που αναγνωρίζονται στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρώην Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς, ο ιδρυτής της Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο πρίγκιπας Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου.

Ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: @OversightDems

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και ένας άγνωστος άνδρας / Φωτ: @OversightDems

Ο Γούντι Άλεν και ο Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: @OversightDems

Εμφανίζονται επίσης ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο μακροχρόνιος πιλότος του Έπσταϊν Λάρι Βισόσκι, ο εφευρέτης Ντιν Κέιμεν και το μοντέλο Ίνγκριντ Σάινχεϊβ.

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πρίγκιπας Άντριου / Φωτ: @OversightDems

Ο Τζέφρι Έπσταιν και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς / Φωτ: @OversightDems

Ο Μπιλ Γκέιτς και ο μακροχρόνιος πιλότος του Έπσταϊν Λάρι Βισόσκι / Φωτ: @OversightDems

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Μπιλ Κλίντον διακρίνεται δίπλα στον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μαζί με τον τραγουδοποιό Τζίμι Μπάφετ και τη σύζυγό του. Σε άλλες εικόνες, ο Γούντι Άλεν εμφανίζεται σε αεροσκάφος μαζί με τον Σάμερς και τη συγγραφέα Ελίζα Νιου, καθώς και σε διαφορετικό στιγμιότυπο δίπλα στον Έπσταϊν σε χώρο που παραπέμπει σε κινηματογραφικό γύρισμα.

Ο Λάρι Σάμερς και ο Γούντι Άλεν / Φωτ: @OversightDems

Ο Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: @OversightDems

Ο Γούντι Άλεν και ο Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: @OversightDems

Αρχεία Έπσταϊν: Στο επίκεντρο οι φωτογραφίες με τον Μπιλ Γκέιτς

Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσαν και οι φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο Μπιλ Γκέιτς. Ο συνιδρυτής της Microsoft διακρίνεται σε δύο εικόνες: στη μία στέκεται δίπλα στον πρίγκιπα Άντριου, ενώ στην άλλη εμφανίζεται νεότερος, δίπλα σε άνδρα που εκτιμάται ότι είναι ένας από τους πιλότους του Έπσταϊν. Σε καμία από τις δύο φωτογραφίες δεν φαίνεται ο ίδιος ο Έπσταϊν.

Ο Στιβ Μπάνον και ο Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ: @OversightDems

Ο Γκέιτς έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι είχε επαφές και δείπνα με τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι στόχος του ήταν να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για προγράμματα παγκόσμιας υγείας. Έχει δηλώσει δημόσια ότι αυτές οι συναντήσεις ήταν «λάθος», ενώ η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, έχει περιγράψει τον Έπσταϊν ως «αποτρόπαιο» και έχει συνδέσει τις επαφές αυτές με τη διάλυση του γάμου τους. Εκπρόσωποι του Γκέιτς και του Ιδρύματος Gates δεν σχολίασαν τη νέα δημοσιοποίηση.

Σε ξεχωριστή περίπτωση, μία από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο υλικό δείχνει τον πρίγκιπα Άντριου και τον Γκέιτς σε σύνοδο για την καταπολέμηση της ελονοσίας στο Λονδίνο το 2018. Η φωτογραφία στο αρχείο του Έπσταϊν είναι περικομμένη, αφαιρώντας τον βασιλιά Κάρολο που εμφανιζόταν στο αρχικό στιγμιότυπο, χωρίς να είναι σαφές ποιος έκανε την επεξεργασία ή για ποιο λόγο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το μοντέλο Ίνγκριντ Σάινχεϊβ / Φωτ: @OversightDems

Σημειώνεται ότι η παρουσία προσώπων στις φωτογραφίες δεν συνεπάγεται εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και πολλοί από όσους εμφανίζονται έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον. Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής ότι επιλέγουν «αποσπασματικά και επιλεκτικά» εικόνες για να διαμορφώσουν «ψευδή αφήγηση», ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει περισσότερο από κάθε άλλη στην αποδέσμευση εγγράφων και στη στήριξη των θυμάτων του Έπσταϊν.

Ο Στιβ Μπάνον και ο Γούντι Άλεν / Φωτ: @OversightDems

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας, με χιλιάδες ακόμη φωτογραφίες να αναμένονται, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από το εύρος των σχέσεων του Έπσταϊν και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να τον συνοδεύουν.

Με πληροφορίες από Sky News, Politico