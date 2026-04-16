Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Τι κοινό μπορεί να έχουν ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο MrBeast; Εκ πρώτης όψεως, σχεδόν τίποτα. Κι όμως, στη φετινή λίστα του TIME βρίσκονται μέσα στο ίδιο κάδρο. Μαζί τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Κλαούντια Σέινμπαουμ, η Jennie, η Ζόε Σαλντάνα, ο Σούνταρ Πιτσάι και οι άνθρωποι που συνδέονται με το νέο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα λίστα του TIME δεν καταγράφει απλώς ποιοι έχουν δύναμη. Καταγράφει και το πού έχει μετακινηθεί σήμερα η ίδια η έννοια της επιρροής.

Αυτό είναι που κάνει τη φετινή λίστα πιο ενδιαφέρουσα από έναν ακόμη ετήσιο θεσμό κύρους. Το TIME εξηγεί ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για το πως υπολογίζει την επιρροή και ότι οι επιλογές του καθοδηγούνται από τις ιστορίες που διαμορφώνουν τον κόσμο κάθε χρονιά, με όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ΑΙ, το κλίμα, την υγεία, τη φιλανθρωπία και τους digital creators. Ετσι, η λίστα του TIME για το 2026 μοιάζει λιγότερο με έναν τιμητικό κατάλογο και περισσότερο με χάρτη του πώς μοιράζεται σήμερα η δημόσια βαρύτητα.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ είναι από τις πιο συμβολικές παρουσίες της φετινής TIME100, σε μια λίστα όπου η θεσμική ισχύς συνυπάρχει με την ποπ ορατότητα και τη δύναμη των πλατφορμών. φωτογραφία: Getty images

Από τη μία πλευρά της λίστας βρίσκονται οι παραδοσιακές μορφές ισχύος. Ο Πάπας, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, η Σέινμπαουμ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Μαρκ Κάρνεϊ. Πρόσωπα που δεν καταλαμβάνουν απλώς χώρο στην επικαιρότητα, αλλά επηρεάζουν την αίσθηση σταθερότητας, σύγκρουσης και κατεύθυνσης ενός ολόκληρου κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κείμενό του ο αρχισυντάκτης του TIME συνδέει ευθέως τη φετινή λίστα με έναν κόσμο που παραμένει «στον κόσμο του Τραμπ», με τον πόλεμο στο Ιράν και με την παρουσία τεσσάρων μελών της κυβέρνησής του στη λίστα.

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται τα πρόσωπα που δεν κυβερνούν κράτη, αλλά κυβερνούν ρυθμούς, εικόνες και διαθέσεις. Ο MrBeast ως ίσως η πιο ακραία μορφή creator power, η Jennie ως παγκόσμια ποπ ορατότητα, η Ζόε Σαλντάνα και ο Βάγκνερ Μόουρα ως σταρ με ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα, η Νίκι Γκλέιζερ ως μια φιγούρα που έχει περάσει από την τηλεοπτική στιγμή στο κεντρικό μιντιακό κάδρο.

Η σημασία τους δεν είναι ότι «είναι διάσημοι». Είναι ότι επηρεάζουν καθημερινά τι βλέπει ο κόσμος, τι κυκλοφορεί πιο γρήγορα και τι αποκτά βάρος μέσα στην ποπ δημόσια σφαίρα.

Ο Σούνταρ Πιτσάι εκπροσωπεί στη φετινή TIME100 την όψη της επιρροής που δεν φαίνεται πάντα θεαματική, αλλά διαμορφώνει τα ίδια τα τεχνολογικά συστήματα μέσα από τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η πληροφορία και η προσοχή. Φωτογραφία: Getty images

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο πόλους μπαίνει όλο και πιο καθαρά η τεχνολογία. Ο Σούνταρ Πιτσάι, o Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι της Anthropic και οι μορφές που συνδέονται με τις μεγάλες πλατφόρμες δεν έχουν το τελετουργικό βάρος ενός Πάπα ούτε την άμεση λάμψη ενός σταρ. Εχουν όμως επιρροή πάνω στα ίδια τα συστήματα μέσα από τα οποία κυκλοφορούν η πληροφορία, η εικόνα και η προσοχή. Κι αυτό ίσως είναι το πιο ακριβές σημάδι της εποχής: ότι η ισχύς δεν φαίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά ασκείται όλο και περισσότερο και από τις υποδομές που οργανώνουν τι φτάνει σε εμάς και πώς φτάνει.

Ο MrBeast είναι ίσως η πιο καθαρή απόδειξη ότι στη δημόσια σφαίρα του 2026 η επιρροή δεν ανήκει μόνο στους ηγέτες και στους σταρ, αλλά και σε όσους μπορούν να μετατρέπουν την προσοχή του κοινού σε παγκόσμια δύναμη. Φωτογραφία: Amy Lombard

Υπάρχουν και οι πιο μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη φετινή λίστα να μοιάζει με πανοραμικό πορτρέτο και όχι με κλειστό κλαμπ. Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται για 14η φορά, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη φετινή επιλογή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μέσα για όγδοη φορά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για πέμπτη. Στο άλλο άκρο, η 20χρονη Alysa Liu είναι η νεότερη παρουσία και η 96χρονη Dolores Huerta η μεγαλύτερη. Η επιρροή, με άλλα λόγια, δεν εμφανίζεται εδώ ούτε με μία ηλικία ούτε με ένα μόνο πρόσωπο εξουσίας.

Εξίσου ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η ίδια η λίστα. Η φετινή λίστα δεν έρχεται μόνη της, αλλά πλαισιώνεται από τέσσερα διεθνή εξώφυλλα με τη Ζόε Σαλντάνα, τη Νίκι Γκλέιζερ, τον Βάγκνερ Μόουρα και τον Λουκ Κομπς, από το TIME100 Summit στις 22 Απριλίου, από το gala στις 23 Απριλίου και, για πρώτη φορά, από ζωντανή μετάδοση του κόκκινου χαλιού. Δεν πρόκειται για μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια.

Δείχνει ότι το TIME δεν δίνει απλώς στη δημοσιότητα μια λίστα με πρόσωπα επιρροής, αλλά τη στήνει ως παγκόσμιο γεγονός, σχεδόν ως ετήσιο τελετουργικό γύρω από όσους συγκεντρώνουν σήμερα πάνω τους το βλέμμα του κόσμου.

Ο Ζoχράν Μαμντάνι ανήκει στα πολιτικά πρόσωπα που δείχνουν πώς η νέα επιρροή δεν χτίζεται μόνο μέσα από θεσμούς, αλλά και μέσα από την ικανότητα να μετατρέπεις μια τοπική πολιτική διαδρομή σε εθνικό αφήγημα. Φωτογραφία: Dina Litovsky

Το πιο ενδιαφέρον τελικά δεν είναι ποιος μπήκε και ποιος έμεινε έξω. Είναι το ποιοι μπορούν πια να βρεθούν μαζί. Ο Πάπας και ο MrBeast δεν ανήκουν στον ίδιο κόσμο. Ανήκουν όμως στον ίδιο καινούργιο χάρτη, όπου η επιρροή δεν περνά μόνο από αξιώματα, θεσμούς και σύνορα, αλλά και από τη δύναμη να διαμορφώνεις την προσοχή, να δίνεις ρυθμό στη συζήτηση και να καθορίζεις τι θα μείνει ορατό μέσα στον θόρυβο.

