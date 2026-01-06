Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, τέσσερις ηγέτες που έχουν συλληφθεί από τις ΗΠΑ

Με αφορμή την πρόσφατη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, επανέρχεται στο προσκήνιο μια σειρά υποθέσεων που δείχνουν πώς, διαχρονικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει στη σύλληψη, απομάκρυνση ή μεταφορά ξένων ηγετών υπό τον έλεγχό τους.

Από στρατιωτικές εισβολές μέχρι στοχευμένες επιχειρήσεις και εκδόσεις, οι περιπτώσεις αυτές φωτίζουν μια αμφιλεγόμενη πρακτική που προκαλεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Ηγέτες χωρών που έχουν συλληφθεί από τις ΗΠΑ

Μανουέλ Νοριέγκα

Το 1989 οι ΗΠΑ εισέβαλαν στον Παναμά για να ανατρέψουν τον στρατιωτικό και de facto ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα, επικαλούμενες την προστασία των Αμερικανών πολιτών στον Παναμά, με αναφορές για αντιδημοκρατικές πρακτικές, τη διαφθορά και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Πριν επιτεθούν στον Παναμά, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Νοριέγκα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο Μαϊάμι το 1988, ακριβώς όπως συνέβη και με τον Μαδούρο. Η εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά θεωρήθηκε τότε, η μεγαλύτερη πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Σαντάμ Χουσεΐν

Ο ιρακινός πρόεδρος Σαντάμ Χουσεΐν συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 13 Δεκεμβρίου 2003, εννέα μήνες μετά την έναρξη της εισβολής και της κατοχής του Ιράκ από τις ΗΠΑ, με βάση πληροφορίες ότι η Βαγδάτη διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής (WMD). Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν επίσης, κατά την προετοιμασία του πολέμου του 2003, ότι ο Χουσεΐν υποστήριζε ένοπλες ομάδες όπως η Αλ Κάιντα. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν ποτέ όπλα μαζικής καταστροφής στη χώρα. Ο Χουσεΐν βρέθηκε κρυμμένος κοντά στην πόλη Τικρίτ, από όπου καταγόταν. Δικάστηκε σε ιρακινό δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί με απαγχονισμό για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στις 30 Δεκεμβρίου 2006.

Χουάν Ορλάντο Ερνάντες

Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας απήχθη τον Φεβρουάριο του 2022 από δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ονδούρας, μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, και στη συνέχεια εκδόθηκε στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών. Η υπόθεση του Ερνάντες από την Ονδούρα καταδεικνύει αυτό που ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν ως «υποκριτική στάση των ΗΠΑ», γράφει το Al Jazeera. Ο Eρνάντες συνελήφθη στο σπίτι του στην Τεγκουσιγκάλπα κατά τη διάρκεια επιχείρησης αμερικανικών πρακτόρων και ονδουρανικών δυνάμεων τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της χώρας του. Τον Απρίλιο του 2022, εκδόθηκε στις ΗΠΑ για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε διαφθορά και παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και τον Ιούνιο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, αμνηστεύθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο απήχθη μαζί με τη σύζυγό του από τις ΗΠΑ το Σάββατο και μεταφέρθηκε εκτός χώρας, στη Νέα Υόρκη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Καράκας, με τον πρόεδρο Τραμπ να επιβεβαιώνει την στρατιωτική επιχείρηση και να ανακοινώνει τη σύλληψη του Μαδούρο.