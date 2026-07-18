Από τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην K-pop: Η μουσική «παράθυρο ελευθερίας» για τους Βορειοκορεάτες

Στη Βόρεια Κορέα, όπου η λατρεία προς την οικογένεια Κιμ, μεταξύ αυτών και προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αποτελεί θεμέλιο του πολιτικού συστήματος και η πρόσβαση στον έξω κόσμο είναι αυστηρά ελεγχόμενη, η K-pop φαίνεται πως εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα μουσικό είδος.

Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του BBC, για πολλούς Βορειοκορεάτες, η K-pop, αποτελεί ένα σπάνιο παράθυρο προς την ελευθερία και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Αυτή είναι η εμπειρία αρκετών αυτομόλων που μίλησαν στο BBC, περιγράφοντας πώς η νοτιοκορεατική μουσική επηρέασε την αντίληψή τους για τον κόσμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνέβαλε ακόμη και στην απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Kim Jong Un was meant to be their only idol - then North Koreans discovered K-pop https://t.co/m2gV0ooPea — BBC News (World) (@BBCWorld) July 17, 2026

Πώς επηρέασε τις αντιλήψεις τους η K-pop

Η Λι Γεόν-σου, η οποία ζει πλέον στη Νότια Κορέα, παρακολούθησε πρόσφατα συναυλία των BTS στο Μπουσάν. Για εκείνη, όμως, η εμπειρία είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απλή μουσική εκδήλωση.

«Κάθε φορά που έρχομαι σε συναυλία των BTS συνειδητοποιώ πόσο ευτυχισμένη είμαι που μπορώ να αγαπώ και να υποστηρίζω κάποιον από δική μου επιλογή. Στη Βόρεια Κορέα αυτό θα ήταν αδιανόητο», λέει.

Μεγαλωμένη σε στρατιωτική οικογένεια, είχε διδαχθεί ότι η Νότια Κορέα ήταν ο εχθρός. Όταν δραπέτευσε το 2011, απέφευγε αρχικά οτιδήποτε σχετιζόταν με τον νοτιοκορεατικό πολιτισμό. Ωστόσο, η μουσική άλλαξε σταδιακά την οπτική της. Σήμερα, η ακρόαση νοτιοκορεατικής μουσικής ή η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων από τον Νότο αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Βόρεια Κορέα και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολυετή φυλάκιση ή βαρύτερες ποινές.

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί που έχουν αυτομολήσει, περιγράφουν ότι η K-pop συνέχιζε να κυκλοφορεί κρυφά μέσα στη χώρα, μέσω καρτών μνήμης SD, συσκευών MP3 και τηλεοπτικών σημάτων που έφταναν σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Kim Jong Un was meant to be their only idol - then North Koreans discovered K-pop https://t.co/4MAu1YMhl1 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 18, 2026

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ως «σταρ»

Η 25χρονη Χάνα Ο, που εγκατέλειψε τη Βόρεια Κορέα το 2019, εξηγεί ότι το καθεστώς της Βόρειας Κορέας έχει δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο «υπάρχει μόνο ένας σταρ, μόνο ένα είδωλο: ο Κιμ Γιονγκ Ουν».

Ωστόσο, όπως λέει, πολλοί νέοι ανακάλυψαν άλλα είδωλα, όπως τους BTS, τις Blackpink, αλλά και παλαιότερα συγκροτήματα όπως οι Girls' Generation, οι Teen Top και οι 2PM. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το κορεατικό όνομα των BTS, Bangtan Sonyeondan, έχει περάσει ακόμη και στην καθημερινή αργκό ορισμένων νέων στη Βόρεια Κορέα.

Η Κανγκ Γκιου-ρι, που διέφυγε το 2023, θυμάται ιδιαίτερα το τραγούδι Dynamite, το οποίο είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία το 2020. «Δεν καταλάβαινα τους αγγλικούς στίχους, αλλά η μελωδία ήταν τόσο δυνατή που σε έκανε να ενθουσιάζεσαι. Όλοι προσπαθούσαν να την τραγουδήσουν» αφηγείται.

Η ίδια θυμάται ότι παρακολουθούσε κρυφά μουσικές εκπομπές όταν το τηλεοπτικό σήμα από τη Νότια Κορέα έφτανε μέχρι την περιοχή όπου ζούσε: «Όλα μου φαίνονταν απίστευτα. Ήταν Κορεάτες όπως κι εμείς, αλλά έμοιαζαν τελείως διαφορετικοί», εξηγεί, θυμούμενη την πρώτη φορά που είδε τραγουδιστές με βαμμένα μαλλιά, μακιγιάζ και χορογραφίες που δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχε γνωρίσει.

🇰🇵 North Koreans were meant to idolize only Kim Jong Un, but K-pop is breaking through the regime’s wall.



Defectors say secret songs from BTS, Blackpink, Girls’ Generation, and others gave them a glimpse of freedom outside the dictatorship. pic.twitter.com/wtF8e3YnEL — NewsForce (@Newsforce) July 18, 2026

Οι χορογραφίες στην K-pop μόδα στη Βόρεια Κορέα

Οι χορογραφίες των BTS και παλαιότερων συγκροτημάτων έγιναν γρήγορα μόδα μεταξύ των νεαρών Βορειοκορεατών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιγράψουν τις κινήσεις τους, αναφέρει ακόμη το BBC.

Η ίδια λέει ότι έγινε επίσης θαυμάστρια της Jennie από τις Blackpink, ενώ αργότερα ανακάλυψε και παλαιότερες νοτιοκορεατικές μπαλάντες. Η Χάνα Ο θυμάται ότι άκουγε τα τραγούδια χωρίς να γνωρίζει ούτε τον τίτλο ούτε τον καλλιτέχνη, καθώς τα αρχεία στις κάρτες μνήμης συχνά δεν εμφάνιζαν σωστά τις πληροφορίες.

Ένα από αυτά αποδείχθηκε αργότερα ότι ήταν το It's Not Too Late του συγκροτήματος Green Zone. «Ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα πως έτσι εκφράζουν οι άνθρωποι την αγάπη», διευκρινίζει.

Συνεχίζοντας, τονίζουν πως η κατοχή τέτοιου υλικού έκρυβε πάντοτε σοβαρούς κινδύνους. Χαρακτηριστικά, η Χάνα είχε πάντα μαζί της δύο κάρτες μνήμης, μία με νοτιοκορεατικά τραγούδια και μία άδεια, την οποία παρέδιδε στις αρχές σε περίπτωση ελέγχου.

Όπως περιγράφει, όταν μαθητές συλλαμβάνονταν να παρακολουθούν νοτιοκορεατικό περιεχόμενο, οργανώνονταν δημόσιες συγκεντρώσεις όπου ανακοινωνόταν τι ακριβώς είχαν δει και ποια θα ήταν η τιμωρία τους.

Παρά τον κίνδυνο, πολλοί συνέχιζαν να ακούν μουσική.

Όπως υποστηρίζουν αρκετοί από όσους εγκατέλειψαν τη Βόρεια Κορέα, η K-pop δεν ήταν απλώς μια απαγορευμένη μουσική. Ήταν μια πηγή ελπίδας και μια υπενθύμιση ότι έξω από τα σύνορα της χώρας υπήρχε ένας διαφορετικός κόσμος, στον οποίο η ελευθερία επιλογής δεν αποτελούσε προνόμιο, αλλά καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει μιλήσει ποτέ για τη μητέρα του

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ BTS: Ξεκινούν παγκόσμια περιοδεία σε 85 χώρες