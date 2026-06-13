Από την Toyota μέχρι τη NASA: Τι μπορεί να αγοράσει ο Έλον Μασκ με 1 τρισ. δολάρια

Μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ο Ίλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπερνάρ Αρνό εναλλάσσονταν σχεδόν καθημερινά στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, με περιουσίες κοντά στα 200 δισ. δολάρια.

Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Μετά την εκτόξευση της αξίας των εταιρειών του και την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε προσωπική περιουσία.

Το μέγεθος είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμη και οι συνηθισμένες συγκρίσεις χάνουν το νόημά τους. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια αρκούν για να ξοδεύει κάποιος περίπου 27.000 δολάρια την ημέρα επί έναν αιώνα. Ένα τρισεκατομμύριο αντιστοιχεί σε περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για εκατό χρόνια.

Βέβαια, η περιουσία του Μασκ δεν βρίσκεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Συνδέεται κυρίως με συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Tesla και η SpaceX και δεν μπορεί να μετατραπεί άμεσα σε μετρητά χωρίς να επηρεαστεί η αξία τους. Ακόμη και η υπόνοια ότι θα πουλούσε μεγάλο μέρος των μετοχών του θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

Ωστόσο, οι αριθμοί δίνουν μια εικόνα της κλίμακας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, μια περιουσία 1 τρισ. δολαρίων είναι αρκετή για να αγοράσει κανείς δεκάδες φορές εταιρείες που θεωρούνται κολοσσοί ή να χρηματοδοτήσει προϋπολογισμούς που συνήθως συνδέονται μόνο με κράτη.

1. Θα μπορούσε να αγοράσει την PayPal περισσότερες από 25 φορές

Η πρώτη μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία του Μασκ ήταν η PayPal, από την πώληση της οποίας απέκτησε το αρχικό κεφάλαιο για τις επόμενες κινήσεις του. Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας βρίσκεται κάτω από τα 40 δισ. δολάρια. Με περιουσία 1 τρισ. δολαρίων, ο Μασκ θα μπορούσε θεωρητικά να την εξαγοράσει περισσότερες από 25 φορές.

2. Θα μπορούσε να αγοράσει όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Δύσης και της Ιαπωνίας

Η Tesla ήταν η εταιρεία που εκτόξευσε τον Μασκ στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης πλούτου. Το 2013, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, η περιουσία του ανερχόταν σε περίπου 7,9 δισ. δολάρια. Σήμερα η εικόνα είναι αγνώριστη.

Καθώς η Tesla επιχειρεί να μετατραπεί από κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε εταιρεία ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, η χρηματιστηριακή της αξία έχει ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη των παραδοσιακών ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, η συνολική αξία όλων των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας μαζί, από την Toyota και τη BMW μέχρι τη General Motors, παραμένει χαμηλότερη από την περιουσία του Μασκ.

Με άλλα λόγια, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου διαθέτει θεωρητικά περιουσία αρκετή για να αποκτήσει σχεδόν ολόκληρη τη βιομηχανία αυτοκινήτων του ανεπτυγμένου κόσμου.

3. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δεκάδες αμερικανικές προεκλογικές εκστρατείες

Ο Μασκ δαπάνησε περίπου 291 εκατ. δολάρια στις προεδρικές εκλογές του 2024, στηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη πολιτική χρηματοδότηση εκείνου του εκλογικού κύκλου.

Οι συνολικές δαπάνες των αμερικανικών εκλογών του 2024 υπολογίζονται κοντά στα 15 δισ. δολάρια. Με περιουσία 1 τρισ. δολαρίων, κάποιος θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει το κόστος περίπου 68 αντίστοιχων εκλογικών κύκλων.

Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογιστεί το DOGE, το υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας που ανέλαβε ο Μασκ επί προεδρίας Τραμπ. Σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, το πρόγραμμα εξοικονόμησε περίπου 215 δισ. δολάρια ομοσπονδιακών δαπανών. Ακόμη και αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο μιας περιουσίας ύψους 1 τρισ. δολαρίων.

4. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τη NASA για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες

Αν και η Tesla αποτέλεσε για χρόνια το βασικό όχημα αύξησης της περιουσίας του, η SpaceX είναι αυτή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ξεπεράσει το όριο του 1 τρισ. δολαρίων.

Η σύγκριση με τη NASA δείχνει το μέγεθος των αριθμών. Από την ίδρυσή της το 1958 μέχρι σήμερα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 800 δισ. δολάρια. Μια περιουσία 1 τρισ. δολαρίων είναι μεγαλύτερη ακόμη και από αυτό το ποσό.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της NASA για το 2025 ανέρχεται σε 24,6 δισ. δολάρια. Θεωρητικά, λιγότερο από το 3% της περιουσίας του Μασκ θα αρκούσε για να καλυφθεί ολόκληρη η χρηματοδότηση της υπηρεσίας για έναν χρόνο.

Η ειρωνεία είναι ότι η NASA αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της SpaceX. Έτσι, ο άνθρωπος που έχει πλέον περιουσία μεγαλύτερη από τις συνολικές δαπάνες της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά μαζί της για τις μεγαλύτερες αποστολές της.

5. Η περιουσία του ισοδυναμεί με επτά Γουόρεν Μπάφετ

Η κλίμακα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν η σύγκριση γίνεται με άλλους δισεκατομμυριούχους.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον το άθροισμα των περιουσιών των Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν και Τζεφ Μπέζος, τριών από τα πιο γνωστά ονόματα της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Με βάση τα στοιχεία του Bloomberg, ένας τρισεκατομμυριούχος Μασκ θα αντιστοιχούσε περίπου σε επτά Γουόρεν Μπάφετ. Ο θρυλικός επενδυτής βρίσκεται σήμερα πολύ χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη πλούτου, κυρίως επειδή έχει δωρίσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς επί δεκαετίες.

Ο Μασκ, αντίθετα, έχει διατηρήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου του, με αποτέλεσμα η περιουσία του να συνεχίσει να αυξάνεται παράλληλα με την άνοδο των εταιρειών που ελέγχει.

Με πληροφορίες από Bloomberg