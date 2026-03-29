Από την Ισπανία έως τη Σαμόα: Οι πιο «περίεργες» ζώνες ώρας παγκοσμίως

Η θερινή ώρα στην Ευρώπη τέθηκε σε ισχύ τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου, με τους δείκτες να μετακινούνται μία ώρα μπροστά στις 02:00 (CET). Για το 2026, η αλλαγή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Το μέτρο εφαρμόζεται με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερινούς μήνες, εντάσσοντας τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σε κοινό χρονοδιάγραμμα.

Οι ζώνες ώρας βασίζονται στον Συντονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο (UTC), που έχει ως σημείο αναφοράς τον Πρώτο Μεσημβρινό. Θεωρητικά, κάθε 15 μοίρες γεωγραφικού μήκους αντιστοιχούν σε μία ώρα διαφοράς.

Στην πράξη, όμως, τα κράτη καθορίζουν αυτόνομα τη ζώνη ώρας τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αποκλίσεις από τη γεωγραφική «λογική».

Η περίπτωση της Ισπανίας

Η Ισπανία, παρότι γεωγραφικά ανήκει στη ζώνη UTC+00:00 μαζί με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία, ακολουθεί την Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα (UTC+01:00).

Η απόφαση ελήφθη το 1942 από το καθεστώς του Φρανθίσκο Φράνκο, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη ναζιστική Γερμανία, και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα, παρά σχετικές εισηγήσεις για επαναφορά.

Διαφορετική ώρα στα θέρετρα των Μαλδίβων

Στις Μαλδίβες η επίσημη ώρα είναι UTC+05:00, ωστόσο αρκετά τουριστικά θέρετρα εφαρμόζουν ανεπίσημα διαφορετική ώρα, μετακινώντας τα ρολόγια κατά μία επιπλέον ώρα.

Η πρακτική αυτή εξυπηρετεί κυρίως την προσαρμογή των δραστηριοτήτων των επισκεπτών, χωρίς να αλλάζει η επίσημη κρατική ώρα.

Μία ενιαία ώρα για όλη την Κίνα

Παρότι η Κίνα εκτείνεται γεωγραφικά σε πέντε ζώνες ώρας, ακολουθεί ενιαία ώρα (UTC+08:00), γνωστή ως «Ώρα Πεκίνου», από το 1949.

Η επιλογή αυτή επηρεάζει κυρίως τις δυτικές περιοχές της χώρας, όπου η απόκλιση από την ηλιακή ώρα είναι μεγαλύτερη. Σε περιοχές όπως η Σιντζιάνγκ χρησιμοποιείται παράλληλα και τοπική ώρα για την καθημερινότητα.

Η ιδιαιτερότητα του Νεπάλ

Το Νεπάλ είναι από τις λίγες χώρες που δεν ακολουθούν ακέραιο ή ημίωρο offset, αλλά διαφορά 45 λεπτών από το UTC (UTC+05:45).

Η επιλογή αυτή βασίζεται σε παλαιότερο σύστημα υπολογισμού της ώρας με βάση την τοπική ηλιακή θέση της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Πολυπλοκότητα στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία, η ευθύνη για τις ζώνες ώρας και τη θερινή ώρα ανήκει στις πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλαπλές ζώνες, διαφορετικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους και εξαιρέσεις.

Ορισμένες περιοχές εφαρμόζουν θερινή ώρα, ενώ άλλες όχι, δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα που διαφέρει ανά γεωγραφική ενότητα.

Πολιτείες των ΗΠΑ εκτός θερινής ώρας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλειονότητα των πολιτειών εφαρμόζει θερινή ώρα, μετακινώντας τα ρολόγια την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Εξαιρέσεις αποτελούν η Αριζόνα και η Χαβάη. Στην πρώτη, το θερμό κλίμα καθιστά λιγότερο χρήσιμη την αλλαγή ώρας, ενώ στη δεύτερη η μικρή διακύμανση φωτός λόγω γεωγραφικής θέσης κοντά στον Ισημερινό περιορίζει την ανάγκη εφαρμογής του μέτρου.

Η γραμμή αλλαγής ημερομηνίας

Η διεθνής γραμμή αλλαγής ημερομηνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μία ημερολογιακή ημέρα στην επόμενη.

Η γραμμή δεν είναι ευθεία, καθώς ορισμένα κράτη έχουν επιλέξει να μετακινηθούν σε διαφορετική πλευρά. Ενδεικτικά, η Σαμόα μετακινήθηκε το 2011, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον μία ημέρα μπροστά από την Αμερικανική Σαμόα, παρότι οι δύο περιοχές απέχουν περίπου 200 χιλιόμετρα.

Η αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη επαναφέρει κάθε χρόνο τη συζήτηση για τη χρησιμότητα του μέτρου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το παγκόσμιο σύστημα ζωνών ώρας.

Με πληροφορίες από Euronews