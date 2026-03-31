Από τη Βηρυτό στο Bully: ο Ye δανείζεται τη φωνή της Φαϊρούζ

Στο νέο του άλμπουμ Bully, ο Ye χρησιμοποιεί στο “All the Love” sample από το “Fayek Alaya” της Φαϊρούζ, ενός τραγουδιού του 1963 που υπογράφουν οι αδελφοί Ραχμπανί. Η επιλογή αυτή δίνει στον δίσκο ένα από τα πιο απρόσμενα και ενδιαφέροντα πολιτισμικά του στοιχεία.

Το “All the Love” ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα πιο συζητημένα κομμάτια του Bully, όχι μόνο για τη θέση του μέσα στο άλμπουμ αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει τη φωνή της Φαϊρούζ σε μια παραμορφωμένη, σχεδόν gospel παραγωγή. Το Billboard το χαρακτήρισε μάλιστα «το κόσμημα του στέμματος» του δίσκου.

Το sample προέρχεται από το “Fayek Alaya”, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Assi Rahbani και τον Mansour Rahbani και συνδέεται με τη μεγάλη μουσικοθεατρική παράδοση που χτίστηκε γύρω από τη φωνή της Φαϊρούζ. Σύμφωνα με το The National, το τραγούδι αντλεί από τη μνήμη, την παιδική φιλία και τη νοσταλγία, στοιχεία που κουβαλά διαχρονικά και η ίδια η παρουσία της Φαϊρούζ στον αραβικό κόσμο.

Η χρήση της φωνής της δεν είναι, πάντως, μεμονωμένο περιστατικό. Το έργο της Φαϊρούζ έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ποπ και ραπ κυκλοφορία μέσω νέων δανεισμών και αναφορών. Το ίδιο δημοσίευμα θυμίζει ότι ο Drake χρησιμοποίησε sample δικού της τραγουδιού στο άλμπουμ Iceman του 2025, ενώ παλαιότερα η Madonna είχε βρεθεί σε δικαστική διαμάχη για μη εγκεκριμένη χρήση δικού της υλικού.

Για τον Ye, η επιλογή αυτή προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο σε ένα άλμπουμ που έφτασε ύστερα από μακρά και ασταθή διαδρομή, με καθυστερήσεις, διαφορετικές εκδοχές και έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από την τελική του μορφή. Για τη Φαϊρούζ, είναι άλλη μία απόδειξη ότι η φωνή της εξακολουθεί να ταξιδεύει πέρα από γλώσσες, γενιές και μουσικά σύνορα.

Σε μια εποχή όπου η ποπ ψάχνει συνεχώς νέες διαδρομές μέσα από αρχεία, μνήμες και πολιτισμικά περάσματα, το “All the Love” βάζει τη Φαϊρούζ μέσα στο σύμπαν του Ye με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Και μόνο αυτό αρκεί για να κάνει το κομμάτι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του Bully.