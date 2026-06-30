Από πιθήκους μέχρι κέρατα ρινόκερου: Η παράνομη αγορά άγριας ζωής ανθεί στο Facebook

Ένας νεκρός παγκολίνος, χωρίς τα χαρακτηριστικά λέπια του, εμφανίζεται πάνω σε μια ζυγαριά σε αγγελία στο Facebook.

Η ανάρτηση, από λογαριασμό στην Ταϊλάνδη που διαφημίζει «εποχικές λιχουδιές από την άγρια φύση», είναι μόνο ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα παράνομου εμπορίου προστατευόμενων ειδών που, σύμφωνα με νέα έκθεση την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στις πλατφόρμες της Meta.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από οργανώσεις όπως οι Freeland, Education for Nature Vietnam και International Wildlife Trust, κατηγορεί τη Meta ότι φιλοξενεί τη «μεγαλύτερη γνωστή ενιαία αγορά παράνομου εμπορίου άγριας ζωής στον κόσμο». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας ενδέχεται να ενθαρρύνει το φαινόμενο, καθώς επιτρέπει σε δημοφιλείς λογαριασμούς να αποκομίζουν έσοδα από διαφημίσεις και συνδρομές.

For sale on Facebook: monkeys, rhino horn and dead pangolins.



AFP reviewed dozens of posts that illustrate what conservationists call rampant illegal wildlife trafficking on social media, including a Thai account advertising endangered pangolins as "seasonal wild delicacies".… pic.twitter.com/eD8VpIMYHC — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

Το Facebok ως η «κεντρική υποδομή όπου επεκτείνεται το διαδικτυακό εμπόριο άγριας ζωής»

Η έκθεση έρχεται λίγους μήνες μετά από έρευνα της οργάνωσης Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Facebook αποτελεί πλέον «την κεντρική δημόσια υποδομή μέσω της οποίας το διαδικτυακό εμπόριο άγριας ζωής συγκεντρώνεται, ανακαλύπτεται και επεκτείνεται».

Η Meta αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του AFP και παρέπεμψε στις πολιτικές της, οι οποίες απαγορεύουν την πώληση απειλούμενων ειδών στις πλατφόρμες της.

Ωστόσο, οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής υποστηρίζουν ότι οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την έρευνα της GI-TOC, μεταξύ Απριλίου 2024 και Μαρτίου 2026 εντοπίστηκαν περισσότερες από 20.000 αγγελίες που αφορούσαν πάνω από 260.000 προϊόντα άγριας ζωής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών δημοσιεύθηκαν στο Facebook, ενώ πολλές παρέμειναν ενεργές ακόμη και μετά τις σχετικές αναφορές χρηστών.

«Ακόμη και οι λογαριασμοί και οι ομάδες που καταγγείλαμε δημόσια στην έκθεσή μας εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά», δήλωσε στο AFP ο Ράσελ Γκρέι, επιστήμονας δεδομένων και οικολόγος, που συνυπογράφει την έρευνα.

Meta declined to respond to questions from AFP, and pointed to policies that restrict the sale of endangered species on its platforms.https://t.co/FoSbrlNpl7 — The Star (@staronline) June 29, 2026

Προγράμματα στο Facebook και το Instagram ως κίνητρο για τους διακινητές

Παρόμοια είναι και η εμπειρία του Τομ Τέιλορ, διευθυντή της οργάνωσης Wildlife Friends Foundation Thailand.

«Δεν έχω λάβει ούτε μία απάντηση ούτε έχω δει να λαμβάνεται οποιοδήποτε μέτρο. Λογαριασμοί που παραβιάζουν ανοιχτά τον νόμο θα έπρεπε να κλείνουν και να ξεκινούν έρευνες για τις εγκληματικές δραστηριότητες που κρύβονται πίσω από αυτούς», είπε.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην αδυναμία αφαίρεσης του παράνομου περιεχομένου. Υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα δημιουργίας εσόδων που προσφέρουν το Facebook και το Instagram λειτουργούν ως κίνητρο για τους διακινητές.

«Η δυνατότητα κερδοφορίας μέσω του περιεχομένου που προωθούν το Facebook και το Instagram ενθαρρύνει τους ανθρώπους να διαπράττουν παράνομες πράξεις», δήλωσε ο ανεξάρτητος ερευνητής για το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής Ντάνιελ Στάιλς.

«Όσο περισσότερες αλληλεπιδράσεις και μεγαλύτερη απήχηση αποκτούν οι λογαριασμοί τους, τόσο περισσότερα χρήματα μπορούν να κερδίσουν», πρόσθεσε.

Η Meta δεν δημοσιοποιεί ποιοι λογαριασμοί συμμετέχουν στα προγράμματα δημιουργίας εσόδων. Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν δημόσια διαθέσιμους λογαριασμούς που συμμετέχουν στο συνδρομητικό πρόγραμμα της εταιρείας και παράλληλα δημοσιεύουν περιεχόμενο που φέρεται να δείχνει λαθροθηρία προστατευόμενων ζώων, όπως οι παγκολίνοι.

«Είναι αδιανόητο πώς η Meta επιτρέπει κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Στάιλς.

For sale on Facebook: Monkeys, rhino horn and dead pangolins https://t.co/iG7rrqT2xm — The Straits Times (@straits_times) June 29, 2026

Τι γίνεται στο Instagram, στο WhatsApp και το TikTok

Οι παράνομες αγγελίες δεν περιορίζονται στο Facebook. Σύμφωνα με τις έρευνες, σχετικό περιεχόμενο εντοπίζεται επίσης στο Instagram και στο WhatsApp, ενώ ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται και άλλες πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Snapchat, όπου οι αναρτήσεις εξαφανίζονται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ερευνητές βρήκαν αγγελίες που διαφήμιζαν χιμπαντζήδες ως κατοικίδια, κέρατα ρινόκερου για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και παγκολίνους και σαύρες προς «κατανάλωση».

Σε αρκετές περιπτώσεις οι πωλητές αποφεύγουν να αναφέρουν τιμές ή λεπτομέρειες δημόσια, αναρτώντας μόνο φωτογραφίες των ζώων ή των μελών τους και καλώντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω προσωπικών μηνυμάτων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη ότι οι ίδιοι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων ενισχύουν το πρόβλημα. Δημοσιογράφος του AFP, αφού επισκέφθηκε λίγους μόνο δημόσιους λογαριασμούς που διαφήμιζαν παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, άρχισε να βλέπει συστηματικά στο Facebook προτεινόμενες αναρτήσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η Meta ήταν μία από τις 11 τεχνολογικές εταιρείες που ανακοίνωσαν αυτόν τον μήνα ότι θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, ο Στιβ Γκάλστερ, ιδρυτής της Freeland, υπενθυμίζει ότι η Meta συμμετέχει στον συνασπισμό Coalition to End Wildlife Trafficking Online ήδη από το 2018, χωρίς το πρόβλημα να έχει περιοριστεί.

Με πληροφορίες από AFP News Agency