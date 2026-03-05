Από το Noma στο Κοινοβούλιο: όταν η κουζίνα διεκδικεί θέση δίπλα στη ζωγραφική

Η Δανία έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε παγκόσμιο γαστρονομικό προορισμό. Τώρα επιχειρεί κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο: να αναγνωρίσει θεσμικά τη γαστρονομία ως μορφή τέχνης.

Το πιάτο “Tongue Kiss” στο εστιατόριο Alchemist της Κοπεγχάγης, μέρος μιας γαστρονομικής εμπειρίας 50 «εντυπώσεων». (AP Photo / James Brooks)

Ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας ζήτησε από το υπουργείο του να εξετάσει αν η υψηλή κουζίνα μπορεί να αποκτήσει επίσημο καλλιτεχνικό καθεστώς. Αν η πρόταση προχωρήσει, θα απαιτηθεί ψήφιση από το κοινοβούλιο — και η Δανία θα γίνει η πρώτη χώρα που τοποθετεί τη μαγειρική στο ίδιο θεσμικό επίπεδο με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική.

Ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα του Alchemist: ένα βρώσιμο “μάτι” με χαβιάρι, μέρος της immersive εμπειρίας του εστιατορίου στην Κοπεγχάγη. (AP Photo / James Brooks)

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Αν η γαστρονομία αναγνωριστεί ως τέχνη, οι σεφ θα μπορούν να διεκδικήσουν κρατικές επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση από πολιτιστικά ιδρύματα — όπως ήδη συμβαίνει με συγγραφείς και μουσικούς.

Σύνθεση με καλαμάρι, λευκό λάχανο και ξηρούς καρπούς στο εστιατόριο Kadeau της Κοπεγχάγης, εκπρόσωπο της σύγχρονης New Nordic κουζίνας. (AP Photo / James Brooks)

Το timing δεν είναι τυχαίο. Το New Nordic κίνημα, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με εστιατόρια όπως το Noma, επαναπροσδιόρισε την έννοια της τοπικότητας, της εποχικότητας και της δημιουργικής αφήγησης μέσα από το φαγητό. Η επιτυχία του άλλαξε την εικόνα της χώρας διεθνώς και ενίσχυσε το πολιτιστικό της αποτύπωμα.

Το ερώτημα όμως παραμένει θεσμικό: είναι η γαστρονομία καλλιτεχνική έκφραση ή παραμένει δεξιοτεχνία;

Η αναγνώριση θα διευρύνει τα όρια του πολιτισμού, αλλά ταυτόχρονα θα ανοίξει και τη συζήτηση για το πώς κατανέμονται οι δημόσιοι πόροι. Σε μια εποχή περιορισμένων πολιτιστικών κονδυλίων, η ένταξη της κουζίνας στο πεδίο της τέχνης δεν είναι μόνο συμβολική — είναι πολιτική απόφαση. Το διακύβευμα δεν αφορά ένα πιάτο. Αφορά το ποιος ορίζει τι είναι τέχνη — και ποιος χρηματοδοτείται ως τέτοιος.