Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Λευκός Οίκος ή… Χρυσό Παλάτι;

Μέσα σε μόλις επτά μήνες, η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ΗΠΑ — όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην καρδιά της εξουσίας: το Οβάλ Γραφείο.

Αντλώντας έμπνευση από την καριέρα του ως μεγιστάνας ακινήτων και ξενοδόχος, ο Τραμπ έδωσε τη δική του «χρυσή πινελιά» στη διακόσμηση του χώρου. Το αποτέλεσμα δίχασε: άλλοι το βλέπουν ως σύμβολο μιας «νέας χρυσής εποχής» για την Αμερική, ενώ οι επικριτές το συγκρίνουν με καμαρίνι επαγγελματία παλαιστή.

Στις πρώτες του παρεμβάσεις, ο πρόεδρος πρόσθεσε χρυσές λεπτομέρειες σε ταβάνια, κάδρα και τζάκια. Με τον καιρό, το «χρύσωμα» συνεχίστηκε: αγγελάκια, τρόπαια, βάζα, ακόμα και σουβέρ με το όνομα Trump καλύφθηκαν με χρυσό. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε πως όλα πληρώθηκαν προσωπικά από τον πρόεδρο.

Στους τοίχους κρέμονται πλέον σχεδόν 20 πορτρέτα πρώην προέδρων (ο Μπάιντεν είχε μόλις έξι, ο Ομπάμα δύο), μαζί με οικογενειακές φωτογραφίες Trump, τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και δώρα υψηλών επισκεπτών — μεταξύ αυτών και το τρόπαιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Για τις χρυσές λεπτομέρειες επιστρατεύτηκε ακόμα και ο «προσωπικός χρυσοχόος» του Τραμπ, Τζον Ίκαρτ, ο οποίος πέταξε με το Air Force One από τη Φλόριντα για να επαναλάβει στο Οβάλ Γραφείο τις διακοσμητικές πινελιές που είχε προσφέρει και στο Mar-a-Lago.

Οι θαυμαστές του μιλούν για «χρυσό γραφείο μιας χρυσής εποχής». Οι επικριτές, όπως ο μουσικός Jack White, το χαρακτήρισαν «κιτς» και «χυδαίο». Δημοσιογράφοι επεσήμαναν ότι ορισμένα διακοσμητικά θυμίζουν φθηνά αξεσουάρ από το Alibaba.

Ωστόσο, αρκετά από τα αντικείμενα προέρχονται από τη συλλογή του Λευκού Οίκου: γαλλικά κειμήλια του 19ου αιώνα, επάργυρα σκεύη της εποχής Αϊζενχάουερ και δώρα από προηγούμενους προέδρους.

Η έμπνευση του Τραμπ φαίνεται να προέρχεται από τη «Αίθουσα των Καθρεφτών» των Βερσαλλιών. Δεν είναι τυχαίο ότι και η αίθουσα χορού στο Mar-a-Lago είναι εμπνευσμένη από το ίδιο παλάτι.

Η αλήθεια είναι πως κάθε πρόεδρος αλλάζει το Οβάλ Γραφείο σύμφωνα με το γούστο του. Όμως κανείς δεν το έχει μετατρέψει σε τόσο προσωπική βιτρίνα πολυτέλειας. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε δώσει σημασία σε ένα χαλί με ρητά ηγετών, μεταξύ αυτών το εμβληματικό απόφθεγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ:

«Το τόξο του ηθικού σύμπαντος είναι μακρύ, αλλά λυγίζει προς τη δικαιοσύνη.»

Αυτό το χαλί αντικαταστάθηκε γρήγορα με ένα… χρυσαφί.

Με πληροφορίες από Guardian