Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Το Grindr δεν θέλει πια να εμφανίζεται μόνο ως εφαρμογή γνωριμιών. Τον τελευταίο χρόνο χτίζει πιο συστηματικά παρουσία στην Ουάσινγκτον, κάνει λόμπινγκ σε ομοσπονδιακό επίπεδο και επιχειρεί να τοποθετηθεί ως παίκτης σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα δικαιώματα των ομόφυλων οικογενειών.

Η εταιρεία προσέλαβε τον Τζο Χακ ως πρώτο επικεφαλής διεθνών κυβερνητικών σχέσεων, ενώ η παρουσία της στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει γίνει τόσο ορατή ώστε φέτος να διοργανώνει μέχρι και το πρώτο της πάρτι στο Σαββατοκύριακο του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Αυτό από μόνο του σε άλλη χρονική περίοδο θα ήταν κατι σαν μια αξιοσημείωτη εταιρική στροφή. Γίνεται όμως βαρύτερο επειδή συμβαίνει μέσα στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Απρίλιο, η κυβέρνησή του τερμάτισε συμφωνίες πολιτικών δικαιωμάτων που προστάτευαν τρανς μαθητές, ενώ λίγες μέρες αργότερα ομοσπονδιακό εφετείο επέτρεψε προσωρινά τη μεταφορά τρανς γυναικών σε ανδρικές φυλακές, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που αναγνωρίζει μόνο δύο «βιολογικά» φύλα.

Με άλλα λόγια, το Grindr δεν αναζητά πρόσβαση σε ουδέτερο έδαφος, αλλά σε μια Ουάσινγκτον όπου η κρατική ισχύς έχει επιστρέψει πιο ανοιχτά εχθρική απέναντι σε τρανς ζωές και σε δικαιώματα που ήδη δοκιμάζονταν.

Η αμηχανία ξεκινά και από τα πρόσωπα. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζορτζ Άρισον είχε δεχθεί έντονη κριτική ήδη από το 2022, όταν ήρθαν ξανά στην επιφάνεια παλιότερες αναρτήσεις του όπου έγραφε ότι είναι «συντηρητικός» και ότι συμφωνεί με ορισμένες πολιτικές του Τραμπ. Τότε η αντίδραση ήταν άμεση, με χρήστες να μιλούν ακόμη και για διαγραφή της εφαρμογής. Σήμερα, το ίδιο πρόσωπο δεν διοικεί απλώς μια queer πλατφόρμα. Διοικεί μια εταιρεία που θέλει πια επιρροή στην καρδιά της αμερικανικής πολιτικής.

Ο Τζο Χακ είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να δώσει στο Grindr πρόσβαση και φωνή στην Ουάσινγκτον.

Κομβικός σε αυτή τη νέα φάση είναι ο ρόλος του Τζο Χακ. Πριν αναλάβει το πόστο του στο Grindr τον Απρίλιο του 2025, είχε ήδη διανύσει πάνω από μία δεκαετία στους ρεπουμπλικανικούς μηχανισμούς του Καπιτωλίου, μεταξύ άλλων ως συνεργάτης της γερουσιαστή Ντεμπ Φίσερ. Από τότε, η εταιρεία έχει δαπανήσει 1,6 εκατ. δολάρια για λόμπινγκ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έδωσε πάνω από 432.000 δολάρια για τον εσωτερικό της μηχανισμό λόμπινγκ και άλλα 120.000 δολάρια σε εξωτερικές εταιρείες λόμπινγκ.

Το Grindr επιμένει ότι δεν μπαίνει στην πολιτική για να παίξει κομματικά παιχνίδια. Ο Χακ λέει ότι η εταιρεία πιέζει για χρηματοδότηση της πρόληψης του HIV, για πρόσβαση σε παρένθετη κύηση και εξωσωματική γονιμοποίηση για ομόφυλα ζευγάρια, για ψηφιακή ασφάλεια και για λύσεις στην επαλήθευση ηλικίας που να προστατεύουν περισσότερο την ιδιωτικότητα των χρηστών. Το Washingtonian σημειώνει επίσης ότι η πλατφόρμα προσπαθεί να επανασυστηθεί και ως εταιρεία δημόσιας υγείας, μέσα από τη διανομή δωρεάν self-test για τον HIV σε συνεργασία με το CDC και μέσα από την τηλεϊατρική υπηρεσία Woodwork.

Κι όμως, ακριβώς εκεί αρχίζουν οι προβληματικές αντιφάσεις. Το Grindr έχει ταχθεί υπέρ του App Store Accountability Act, ενός νομοσχεδίου για την επαλήθευση ηλικίας που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι Τζον Τζέιμς και Μάικ Λι. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερο η επαλήθευση ηλικίας να γίνεται στο επίπεδο του καταστήματος εφαρμογών αντί να επιβάλλεται χωριστά σε κάθε εφαρμογή. Ομως επικριτές τέτοιων νομοθεσιών προειδοποιούν ότι μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για περισσότερη επιτήρηση, λογοκρισία και περιορισμό της πρόσβασης σε κρίσιμη πληροφορία κάτι που για queer χρήστες, και ειδικά για νεότερους ή πιο ευάλωτους, δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια αλλά ζήτημα πραγματικής ασφάλειας.

Η κίνηση προς την Ουάσινγκτον γίνεται ακόμη πιο συμβολική επειδή το Grindr δεν περιορίζεται πια σε συναντήσεις με νομοθέτες. Στις 24 Απριλίου οργανώνει το πρώτο του πάρτι στο Σαββατοκύριακο του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο ο Τζο Χακ παρουσίασε ως μια βραδιά για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφους και ηγέτες της LGBTQ+ κοινότητας, «για να γιορτάσουμε την Πρώτη Τροπολογία». Το Politico και το The Advocate το περιγράφουν ήδη ως μία από τις πιο περιζήτητες προσκλήσεις του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, το Grindr δεν ζητά μόνο να ακουστεί. Ζητά να φανεί ότι ανήκει στο ίδιο δωμάτιο με όσους μοιράζουν πρόσβαση, επαφές και επιρροή.

Ο Τζορτζ Άρισον είναι ο διευθύνων σύμβουλος υπό τον οποίο το Grindr επιχειρεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια εφαρμογή γνωριμιών.

Εδώ ακριβώς η είδηση παύει να είναι απλώς εταιρική. Το Grindr δεν είναι μια ουδέτερη τεχνολογική πλατφόρμα. Για χρόνια υπήρξε για εκατομμύρια ανθρώπους χώρος ελευθερίας, επιθυμίας, ρίσκου, επαφής, υγείας, ακόμη και επιβίωσης. Οταν ένα τέτοιο app μετατρέπεται σταδιακά σε εταιρεία με λομπίστες, κομματικές διαδρομές και πολιτικές φιλοδοξίες, η ερώτηση δεν είναι μόνο τι διεκδικεί από το κράτος.

Η ερώτηση είναι και τι αποδέχεται ότι πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσει θέση μέσα σε μια εξουσία που συνεχίζει να βλέπει κομμάτια της ίδιας του της κοινότητας ως αναλώσιμα.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ότι το Grindr έχει δεσμούς με Ρεπουμπλικάνους. Είναι ότι μια πλατφόρμα που χρωστά την ύπαρξή της στην queer ευαλωτότητα, στην ανάγκη για ιδιωτικότητα, επαφή και επιβίωση, ζητά τώρα θεσμική νομιμοποίηση και ισχύ μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που συνεχίζει να αντιμετωπίζει κομμάτια της ίδιας της κοινότητάς της ως αναλώσιμα. Και γι’ αυτό, για πολλούς χρήστες, αυτή η στροφή δεν μοιάζει απλώς αντιφατική.

Είναι κάτι πολύ πιο βαρύ, πολύ πιο άβολο και πολύ πιο δύσκολο να συγχωρεθεί.

Με στοιχεία από Out, Politico και Washingtonian