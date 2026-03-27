Από ανακόντα μέχρι αλιγάτορες: Εγκληματίες στην Ιταλία εκφοβίζουν θύματα με άγρια ζώα

Ειδικές επιχειρήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν εξωτικά και επικίνδυνα ζώα ως μέσο εκφοβισμού των θυμάτων, έχουν στήσει τις τελευταίες ημέρες οι αρχές στην Ιταλία.

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε πολυκατοικία στο Μπάρι, η αστυνομία εντόπισε ένα κρυφό δωμάτιο στο υπόγειο, το οποίο είχε μετατραπεί σε παράνομο «σπίτι ερπετών», πίσω από ψεύτικο τοίχο.

Στον χώρο βρέθηκαν:

δύο πράσινα ανακόντα μήκους περίπου 5 μέτρων και βάρους 60 κιλών

ένας καϊμάν (είδος αλιγάτορα) μήκους άνω του 1,5 μέτρου

μία μεγάλη σαύρα (βάρανο) από την Ασία

ένα κίτρινο και ένα βολιβιανό ανακόντα

τέσσερις πύθωνες Βιρμανίας , περίπου 3 μέτρων

τέσσερις βόες

Ιταλία: Ασύλληπτος ο άνδρας που χρησιμοποιούσε τα άγρια ζώα

Οι αρχές χαρακτήρισαν τον καϊμάν «άγριο θηρευτή με εξαιρετικά ισχυρά σαγόνια και δυνητικά επιθετική συμπεριφορά», τονίζοντας ότι αποτελούσε «πραγματική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Τα ζώα φέρεται να ανήκαν σε άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατοχή τέτοιων ζώων σε εγκληματικά περιβάλλοντα αποτελεί «σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο», καθώς χρησιμοποιούνται είτε για εκφοβισμό θυμάτων, είτε ως επίδειξη ισχύος από εγκληματικές ομάδες.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το φαινόμενο φαίνεται να εντείνεται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα προστασίας.

Με πληροφορίες από Euronews