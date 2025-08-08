Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Ένας άνδρας από τη Βόρεια Κορέα αυτομόλησε στη Νότια Κορέα, αφού κολύμπησε κατά μήκος της ακτής και απέφυγε ένοπλους συνοριοφύλακες που είχαν εντολή να πυροβολούν οποιονδήποτε προσπαθεί να διαφύγει από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν αποκαλυφθεί, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της 30ης Ιουλίου, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους που έκαναν γνωστή την υπόθεση την Πέμπτη. Είχε δέσει πάνω του κομμάτια πλαστικού αφρού για πλευστότητα και κολύμπησε κατά μήκος της δυτικής ακτής της κορεατικής χερσονήσου.

Μετά από ταξίδι περίπου 10 ωρών, ο άνδρας –ο οποίος φέρεται να κούνησε τα χέρια του και να δήλωσε την πρόθεσή του να αυτομολήσει– περισυνελέγη από τον νοτιοκορεατικό στρατό σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ. νότια από το βορειοκορεατικό έδαφος.

Οι αποδράσεις προς τον Νότο έχουν γίνει εξαιρετικά σπάνιες τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Κιμ διέταξε πρόσθετα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα. Έτσι, έχουν απομείνει μόνο εξαιρετικά επικίνδυνες διαδρομές και ο κίνδυνος θανατικής ποινής αν συλληφθούν.

Παλαιότερα, πολλοί Βορειοκορεάτες διέφευγαν μέσω Κίνας, με τη βοήθεια μεσαζόντων. Σήμερα, οι αποδράσεις γίνονται μέσω ακόμη πιο επικίνδυνων οδών, όπως η βαριά οχυρωμένη Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη, μικρά αλιευτικά σκάφη ή κολύμπι σε ανοιχτή θάλασσα.

Ο άνδρας πέρασε στον Νότο μέσω εκβολών, όπου οι δύο Κορέες απέχουν μόλις λίγα μίλια. Πέρσι, κάποιος άλλος είχε διαφύγει από το ίδιο σημείο, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε να παραλάβει τη σορό ενός 36χρονου αγρότη που ξεβράστηκε στην περιοχή.

Τις τελευταίες δεκαετίες, περισσότεροι από 1.000 Βορειοκορεάτες μετανάστευαν κάθε χρόνο στον Νότο. Ωστόσο, τα νούμερα μειώθηκαν δραματικά στην πανδημία, όταν το καθεστώς έκλεισε ερμητικά τα σύνορα. Πέρσι μόλις 236 Βορειοκορεάτες έφτασαν στη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται για εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως δημόσιες εκτελέσεις, βασανιστήρια και καταναγκαστικά έργα. Οι πολίτες δεν μπορούν να φύγουν από την επαρχία τους χωρίς άδεια, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους 26 εκατ. κατοίκους υποσιτίζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Κιμ έχει αυστηροποιήσει τις ποινές για την παρακολούθηση ξένων ΜΜΕ, τα οποία αποκαλεί «επικίνδυνα δηλητήρια». Η παρακολούθηση νοτιοκορεάτικης σειράς μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση, ενώ η διανομή της τιμωρείται ακόμη και με θάνατο.

Σε μια σπάνια κίνηση, η Βόρεια Κορέα πρόβαλε πρόσφατα στην κρατική τηλεόραση μια νέα σειρά που απεικονίζει καθημερινή διαφθορά, αστοχίες στους στόχους παραγωγής και οικογενειακές συγκρούσεις – μακριά από την παραδοσιακή προπαγάνδα αφοσίωσης στην ηγεσία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal