Απετράπη τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία - Πέντε συλλήψεις

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν στη νότια Γερμανία, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με όχημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στο Ντίνγκολφινγκ, στην Κάτω Βαυαρία, σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων.

Όπως επιβεβαίωσε η Εισαγγελία του Μονάχου, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τέσσερις από τους υπόπτους, ενώ ο πέμπτος τέθηκε σε προληπτική κράτηση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, πρόκειται για τρεις από το Μαρόκο, έναν από την Αιγύπτιο και έναν από τη Συρία, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν να ρίξουν όχημα πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε έπειτα από πληροφορία που παρείχε ξένη υπηρεσία πληροφοριών στις γερμανικές αρχές ασφαλείας.

Τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία: Πώς θα την εκτελούσαν

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο άνδρας από την Αίγυπτο φέρεται να υποκίνησε τους τρεις από το Μαρόκο να προχωρήσουν στην επίθεση. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστή, ο οποίος εξέδωσε εντάλματα σύλληψης. Ο ρόλος του Σύρου παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής και διερευνάται.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, δήλωσε ότι «χάρη στην άριστη συνεργασία των αρχών ασφαλείας, οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας μια πιθανή επίθεση με ισλαμιστικά κίνητρα».

Όπως πρόσθεσε, τα ακριβή κίνητρα και το εύρος της υπόθεσης θα διευκρινιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εισαγγελία του Μονάχου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Με πληροφορίες από BILD