Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ: Υποστηρικτές του ISIS σχεδίαζαν επίθεση κατά εβραϊκών στόχων

Δύο άνδρες που δήλωναν υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους κρίθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους σε σχέδιο ένοπλης τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, σε μια υπόθεση που οι βρετανικές αρχές χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο επικίνδυνες που έχουν αποτραπεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Walid Saadaoui (38) και Amar Hussein (52) καταδικάστηκαν από το δικαστήριο Preston Crown Court, καθώς αποδείχθηκε ότι σχεδίαζαν μαζική επίθεση με αυτόματα όπλα σε εβραϊκούς στόχους, με τις αρχές να προειδοποιούν πως οι συνέπειες θα ήταν «καταστροφικές».

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι δύο άνδρες είχαν ήδη προχωρήσει στην αγορά τυφεκίων τύπου AK-47, χειροβομβίδων και μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών, ενώ θεωρούσαν πιθανά χριστιανικά θύματα ως «παράπλευρη απώλεια». Στόχος τους ήταν μια επίθεση αυτοκτονίας σε πολυσύχναστες περιοχές με σχολεία, συναγωγές και συγκεντρώσεις της εβραϊκής κοινότητας.

Μάντσεστερ: «Η πιο αιματηρή επίθεση στην ιστορία της χώρας»

Ο βοηθός αρχηγός της Greater Manchester Police, Ρομπ Ποτς, δήλωσε ότι, εάν το σχέδιο είχε υλοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί στη «φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου». Όπως τόνισε, η επέμβαση των υπηρεσιών ασφαλείας απέτρεψε μια σφαγή με ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες.

Ο Saadaoui, πρώην ιδιοκτήτης εστιατορίου, φέρεται να «θεοποιούσε» τον Abdelhamid Abaaoud, εγκέφαλο των επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, και να επιθυμούσε να μιμηθεί εκείνα τα χτυπήματα.

Για να χρηματοδοτήσει την επίθεση, πούλησε περιουσιακά στοιχεία και κατέβαλε προκαταβολή χιλιάδων ευρώ για την προμήθεια οπλισμού.

Μάντσεστερ: Πώς έδρασε η αντιτρομοκρατική

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μυστική επιχείρηση της βρετανικής αντικατασκοπείας MI5, με τη συμμετοχή μυστικού αστυνομικού, ο οποίος παρίστανε τον διακινητή όπλων. Ο Saadaoui συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβανε –εν αγνοία του– απενεργοποιημένα όπλα από αστυνομικούς.

Στο εδώλιο κάθισε και ο αδελφός του Saadaoui, Bilel Saadaoui, ο οποίος καταδικάστηκε για παράλειψη ενημέρωσης των αρχών, καθώς γνώριζε το σχέδιο αλλά δεν το κατήγγειλε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν ηχογραφημένα μηνύματα και συνομιλίες, στις οποίες οι κατηγορούμενοι μιλούσαν ανοιχτά για «μαζικές δολοφονίες» και εξέφραζαν ακραία αντισημιτική ρητορική. Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι δεν επρόκειτο για θεωρητικές συζητήσεις, αλλά για οργανωμένο σχέδιο με σαφή πρόθεση άμεσης υλοποίησης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη απειλή της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο των μυστικών υπηρεσιών στην έγκαιρη αποτροπή επιθέσεων που θα μπορούσαν να βυθίσουν τη χώρα σε εθνικό πένθος.

