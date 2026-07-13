Απάντηση του Βατικανού στον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι ο πάπας Λέων μιλάει με πολιτικό τρόπο

Λίγες μέρες αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ στην Αγία Έδρα προσπάθησε να υποβαθμίσει την κριτική του πάπα Λέοντα για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού εξέδωσε τη Δευτέρα μια σπάνια δημόσια αντίκρουση.

Όπως υποστήριξε, όταν ο πάπας μιλάει με σθένος για τον πόλεμο, τους μετανάστες και άλλα θέματα, «κηρύττει επίσημα το Ευαγγέλιο».

Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και πάπα Λέοντα

Το άρθρο γνώμης του Αντρέα Τορνιέλι, διευθυντή σύνταξης του Δικαστηρίου Επικοινωνίας του Βατικανού, δημοσιεύθηκε αφότου ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπερτς, προσπάθησε να παρουσιάσει την κριτική του Λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν όχι ως προερχόμενη από τον πνευματικό ηγέτη 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών, αλλά μάλλον ως πολιτικό ηγέτη του μικροσκοπικού κράτους της Πόλης του Βατικανού.

Έτσι, υποστήριξε ο Μπερτς, η κριτική του Λέοντα θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από ένα πολιτικό και όχι θρησκευτικό πρίσμα.

«Όταν ο πάπας ενεργεί ως κυρίαρχος ηγέτης της Αγίας Έδρας, είναι ισότιμος με τους ηγέτες του κόσμου», υποστήριξε ο Μπερτς, ένας εξέχων καθολικός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την εφημερίδα New York Times.

Το γεγονός ότι το Βατικανό αισθάνθηκε υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό υπογραμμίζει την τεταμένη σχέση μεταξύ του Λέοντα, του πρώτου πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, και του Λευκού Οίκου του Τραμπ.

Η διαμάχη αποτελεί πρόκληση για τους υψηλόβαθμους καθολικούς στην κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς: πώς να εξισορροπήσουν την κριτική από τον επικεφαλής της θρησκείας τους με την πίστη τους στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αντιδράσει έντονα στις επιπλήξεις του Λέοντα.

Ο Μπερτς, ο οποίος ηγούνταν της «Catholic Vote» —μιας πολιτικής ομάδας πίεσης που συνέβαλε στην εκλογή του Τραμπ— πριν διοριστεί πρέσβης στην Αγία Έδρα, έχει προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού.

Ο Λέων έχει επίσης προσπαθήσει να αποφύγει να παρουσιάζεται ως εμπλεκόμενος σε προσωπική ρήξη με τον Λευκό Οίκο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο έντονος κριτής συγκεκριμένων πολιτικών της κυβέρνησης.

Ο πάπας, για παράδειγμα, έχει επανειλημμένα, και με όλο και πιο αυστηρούς όρους, καταγγείλει τον πόλεμο στο Ιράν, επιπλήττοντας την κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι ο Θεός είναι στο πλευρό της στη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ισπανία, ο Λέων υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν ανταποκρινόταν στον ορισμό της Εκκλησίας για έναν «δίκαιο πόλεμο».

Η απάντηση στα σχόλια για τον πάπα

Το άρθρο γνώμης του Τορνιέλι, που δημοσιεύθηκε από το Vatican News — το επίσημο ειδησεογραφικό μέσο της Αγίας Έδρας — δεν ανέφερε ονομαστικά τον Μπερτς. Ωστόσο, αντέκρουσε κατηγορηματικά το επιχείρημά του, χαρακτηρίζοντας «παραπλανητικό» τον ισχυρισμό ότι ο πάπας είχε μιλήσει σαν πολιτικός ηγέτης και όχι ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση ή υπερβολή του ρόλου του πάπα ως αρχηγού κράτους, οποιαδήποτε έμφαση στη σημασία αυτού του ρόλου, είναι… παραπλανητική, διότι γίνεται εις βάρος της μοναδικής αληθινής αποστολής του ως παγκόσμιου Ποιμένα», έγραψε ο Τορνιέλι.

«Ακόμη και όταν μιλάει για τον πόλεμο και την ειρήνη, τη μετανάστευση ή το πώς να παραμείνουμε άνθρωποι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο πάπας παραμένει, πάνω απ’ όλα, πνευματικός ηγέτης», έγραψε επίσης ο Τορνιέλι.

Πέρυσι, ο Λέων επέκρινε επίσης τα μέτρα καταστολής κατά των μεταναστών που εφάρμοσε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τα «απάνθρωπα». Ο Τορνιέλι υποστήριξε ότι είναι σαφές ότι όταν ο πάπας εκφράζει τέτοια σχόλια, το κάνει πάντα ως πνευματικός ηγέτης.

«Ο πάπας δεν μιλά ως αρχηγός κράτους», έγραψε ο Τορνιέλι. «Απλώς κηρύττει το Ευαγγέλιο».

Με πληροφορίες από Washington Post