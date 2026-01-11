Απάντηση Κούβας σε Τραμπ: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίες»

Η Κούβα απάντησε στις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που την κάλεσε να συνάψει συμφωνία «πριν να είναι αργά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που, ενώ παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς περί οικονομικών ανταλλαγμάτων και υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Αβάνας να εισάγει καύσιμα από όποια χώρα επιθυμεί.

Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που ενδεχομένως παρείχε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει.

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση τους δεν εμπλέκεται σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό εις βάρος άλλων κρατών».

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος, η Κούβα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από αγορές που είναι διατεθειμένες να τα εξάγουν, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων, χωρίς παρεμβάσεις ή υποταγή σε μονομερή καταναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ.

«Το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας», σημείωσε, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται «σαν εγκληματίες και σαν ένας ανεξέλεγκτος ηγέτης» με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια όχι μόνο της Κούβας και του δυτικού ημισφαιρίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου.