Αντζελίνα Τζολί: Ετοιμάζεται να αρχίσει νέο κεφάλαιο ζωής εκτός ΗΠΑ

Η δημοφιλής ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να αφήσει το Λος Άντζελες και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο ζωής εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται αισιόδοξη για τη νέα χρονιά και «έτοιμη για μια ζωή που δεν θα περιστρέφεται γύρω από την πόλη της Καλιφόρνια».

Πηγή κοντά στην Τζολί αναφέρει ότι η ιστορική κατοικία της στο Λος Άντζελες παρουσιάζεται ήδη σε προεπιλεγμένους αγοραστές, μετά από εργασίες ανακαίνισης. Το περιοδικό είχε αποκαλύψει ήδη από τον Αύγουστο του 2025 ότι η ηθοποιός σχεδίαζε να πουλήσει το σπίτι της, καθώς εξετάζει σοβαρά τη μόνιμη μετεγκατάστασή της στο εξωτερικό.

Αντζελίνα Τζολί: «Μία χρονιά με μεγαλύτερη ευελιξία το 2026»

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η Τζολί έχει πολλά επαγγελματικά σχέδια σε εξέλιξη και αισθάνεται ιδιαίτερα θετικά για το μέλλον, βλέποντας το 2026 ως μια χρονιά που θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία - τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Η απόφασή της να παραμείνει μέχρι σήμερα στο Λος Άντζελες σχετιζόταν άμεσα με τις ρυθμίσεις επιμέλειας των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ. Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει έξι παιδιά -τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν- ολοκλήρωσε το διαζύγιό του τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από μια πολυετή δικαστική διαμάχη.

Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις πηγής στο PEOPLE, η Τζολί δεν επιθυμούσε ποτέ να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, αλλά δεσμευόταν από το νομικό πλαίσιο της επιμέλειας όσο τα μικρότερα παιδιά της ήταν ανήλικα.

Πλέον, σχεδιάζει να μετακομίσει στο εξωτερικό μόλις τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια, τον Ιούλιο του 2026, εξετάζοντας διάφορους πιθανούς προορισμούς.

Η προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών της παραμένει βασική της προτεραιότητα. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε τονίσει ότι κανένα από τα παιδιά της δεν επιθυμεί αυτή την περίοδο να βρίσκεται μπροστά στις κάμερες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να ζήσουν με περισσότερη ιδιωτικότητα απ’ ό,τι τους επετράπη μεγαλώνοντας.

Με πληροφορίες από PEOPLE