Άντριου Τέιτ - Τρίσταν Τέιτ: Τα αδέλφια έμειναν μόνα χωρίς τους ακροδεξιούς συμμάχους τους

Οι Άντριου Τέιτ και Τρίσταν Τέιτ, δύο από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της λεγόμενης «μανόσφαιρας», βλέπουν σημαντικούς συμμάχους τους στους κόλπους της αμερικανικής δεξιάς και ακροδεξιάς να αποστασιοποιούνται, μετά τη σύλληψή τους στο Μαϊάμι και το αίτημα της Βρετανίας για την έκδοσή τους.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή τους από ομοσπονδιακούς πράκτορες, εκπρόσωπος των αδελφών Τέιτ επικοινώνησε με τη δικηγόρο Αλίνα Χάμπα, πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στο παρελθόν είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς τον Άντριου.

Σε συνέντευξή της σε podcast τον Ιανουάριο του 2025, λίγο μετά τον διορισμό της ως συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, του είχε πει χαρακτηριστικά: «Είμαι εδώ και σε στηρίζω». Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν απάντησε στο αίτημα επικοινωνίας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στους New York Times.

Andrew Tate will face charges of rape, sex trafficking and pornography, including charges related to indecent images of a child.



🔗 https://t.co/NBbnoUAgyO pic.twitter.com/YK3JAOSq8e — The Telegraph (@Telegraph) July 21, 2026

Άντριου Τέιτ - Τρίσταν Τέιτ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι Άντριου Τέιτ και Τρίσταν Τέιτ κρατούνται σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης, καθώς η Βρετανία ζητά την έκδοσή τους για συνολικά 38 νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για «ακραίο πορνογραφικό υλικό» και κατοχή άσεμνων εικόνων που αφορά σε ανηλίκους. Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι διώξεις έχουν πολιτικά κίνητρα.

Αξίζει να τονιστεί πως τα προηγούμενα χρόνια τα δύο αδέλφια είχαν αξιοποιήσει τη μεγάλη επιρροή τους σε νεαρούς άνδρες για να αναπτύξουν σχέσεις με συμβούλους, συγγενείς και στελέχη προσκείμενα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η επιρροή αυτή θεωρείται ότι συνέβαλε πέρυσι στην άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη Ρουμανία, επιτρέποντάς τους να ταξιδεύουν ξανά στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στην αμερικανική Δικαιοσύνη, καθώς οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εκπροσωπούν το βρετανικό αίτημα έκδοσης στο δικαστήριο του Μαϊάμι. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν σκοπεύει να παρέμβει στην υπόθεση.

BREAKING: Lawyer for Andrew & Tristan Tate claims the brothers are being held in solitary & denied food. — Polymarket (@Polymarket) July 23, 2026

Αποστάσεις από τα αδέλφια Τέιτ

Παράλληλα, αρκετοί από τους, μέχρι πρότινος, υποστηρικτές τους έχουν κρατήσει αποστάσεις. Η Αλίνα Χάμπα, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν επιθυμεί πλέον καμία σχέση με τους Τέιτ.

Ο Πολ Ίνγκρασια, υπηρεσιακός νομικός σύμβουλος της General Services Administration και πρώην μέλος της νομικής τους ομάδας, δήλωσε ότι δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση μαζί τους, παρά το γεγονός ότι μετά τη σύλληψή τους είχε επικρίνει μέσω ανάρτησής του τις «πολιτικά υποκινούμενες διώξεις».

Σιωπηλοί παραμένουν επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Άντριου Τέιτ «φίλο» του, ο μικρότερος αδελφός του, Μπάρον Τραμπ, αλλά και η συντηρητική σχολιάστρια και συνωμοσιολόγος, Κάντας Όουενς, η οποία είχε επανειλημμένα υπερασπιστεί τους δύο αδελφούς. Συνεργάτες του Τραμπ Τζούνιορ υποστηρίζουν μάλιστα ότι δεν έχει συζητήσει την υπόθεση με κανένα μέλος της κυβέρνησης.

Ο Ρότζερ Στόουν δήλωσε ότι η αναδημοσίευση ανάρτησης του Τρίσταν Τέιτ έγινε πριν γίνει γνωστή η σύλληψή τους, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Πάολο Ζαμπόλι, ο οποίος είχε φιλοξενήσει τους αδελφούς σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες νωρίτερα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη σοβαρότητα των κατηγοριών σε βάρος τους: «Δεν ήξερα ότι ήταν άνθρωποι που επρόκειτο να συλληφθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άμπε Χαμαντέχ τάχθηκε κατά της έκδοσής τους, κάνοντας λόγο για «πολιτικοποιημένη χρήση της Δικαιοσύνης», ενώ ο Τάκερ Κάρλσον υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι η σύλληψή τους συνδέεται με την κριτική που είχαν ασκήσει στο Ισραήλ.

Ο δικηγόρος τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, αρνήθηκε ότι οι αδελφοί Τέιτ έχουν χάσει την πολιτική τους στήριξη, εκτιμώντας ότι η ουδέτερη στάση στελεχών της κυβέρνησης οφείλεται στον θεσμικό τους ρόλο. Όπως είπε, οι πελάτες του επικεντρώνονται αποκλειστικά στη δικαστική μάχη κατά της έκδοσης και πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν στο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από New York Times