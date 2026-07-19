Άντριου Τέιτ - Τρίσταν Τέιτ: Συνελήφθησαν και είναι αντιμέτωποι με δεκάδες κατηγορίες

Οι αδελφοί Άντριου Τέιτ και Τρίσταν Τέιτ, γνωστοί για το μισογυνικό και ακροδεξιό περιεχόμενο, συνελήφθησαν στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές

Οι αδελφοί Άντριου Τέιτ και Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζουν νέο κύμα κατηγοριών για βιασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με το Sky News, οι δύο influencers συνελήφθησαν το Σάββατο από την Υπηρεσία Δίωξης Ομοσπονδιακών Φυγόδικων των ΗΠΑ (US Marshals Service), εκτελώντας σφραγισμένο ένταλμα που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Νέες καταγγελίες από θύματα των Άντριου Τέιτ και Τρίσταν Τέιτ

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην απαγγελία νέων κατηγοριών, αφού η έρευνα της αστυνομίας εντόπισε τέσσερα ακόμη φερόμενα θύματα. Με τις νέες εξελίξεις, ο συνολικός αριθμός των καταγγελλόμενων θυμάτων ανέρχεται πλέον σε επτά.

Ο Άντριου Τέιτ κατηγορείται για επτά επιπλέον περιπτώσεις βιασμού, τρεις κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης, καθώς και 19 ακόμη αδικήματα που σχετίζονται με άσεμνο υλικό ανηλίκων και ακραία πορνογραφία.

Ο 38χρονος αδελφός του, Τρίσταν, αντιμετωπίζει μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, δύο κατηγορίες βιασμού και τρεις κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι 38 νέες κατηγορίες προστίθενται στις 21 που είχαν ήδη απαγγελθεί και αφορούν φερόμενα αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017. Οι προηγούμενες κατηγορίες σχετίζονταν με τρία άλλα φερόμενα θύματα και αφορούσαν περιστατικά της περιόδου 2012-2016.

Tate brothers arrested in US after more charges laid against them in UK https://t.co/9Ww2NIZdKc — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 19, 2026

Πού βασίστηκαν οι νέες διώξεις

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Σοβαρών Εγκλημάτων της CPS, Μάλκολμ ΜακΧάφι, δήλωσε ότι οι νέες διώξεις βασίστηκαν σε πρόσθετο αποδεικτικό υλικό που διαβίβασε η Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ, η οποία συνεχίζει να συνεργάζεται με τις εισαγγελικές αρχές και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της πολύχρονης έρευνας.

Από την πλευρά της, η βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας του Μπέντφορντσαϊρ, Καρένα Τόμας, κάλεσε το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει θέση για τη βία των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Την ίδια ώρα, οι αδελφοί Τέιτ αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, υποστήριξε ότι οι πελάτες του είναι αθώοι και ισχυρίστηκε πως οι νέες διώξεις αποτελούν αντίποινα για αγωγές δυσφήμισης που έχουν καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αμερικανικό δικαστήριο δεν θα επιτρέψει την έκδοσή τους, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν κάνουν τη βρόμικη πολιτική δουλειά της Βρετανίας».

Με πληροφορίες από Sky News