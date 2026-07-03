Άντριου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά την απομάκρυνσή του από τη βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου Μαουνμπάντεν-Ουίνδσορ πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, καθώς εθεάθη μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Εδουάρδο, και τη σύζυγό του, Σόφι, σε αγώνες ιππικής οδήγησης στο Σάντρινγχαμ.

Ο Άντριου παρακολούθησε στις 28 Ιουνίου τους Sandringham Horse Driving Trials, κοντά στη νέα κατοικία του, Marsh Farm, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τον δούκα και τη δούκισσα του Εδιμβούργου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Άντριου προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος.

Disgraced Ex-Prince Andrew Emerges for Rare Hang Out With Brother Prince Edward Amid Royal Exile Over Epstein Ties https://t.co/wf1uhxYAp4 pic.twitter.com/kETWRHrsnk — OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 2, 2026

Άντριου: «Δεν ήθελε να τον δει κανείς»

«Μπήκε διακριτικά και έφυγε το ίδιο διακριτικά. Ήταν προφανές ότι δεν ήθελε να τον δει κανείς», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. «Τον είδα να φεύγει από τον χώρο γύρω στις 10:30 το πρωί, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής της Σόφι, ενώ λίγο αργότερα είδα και τον Έντουαρντ να κατευθύνεται χαμογελαστός προς το αυτοκίνητό του».

Ο Άντριου εθεάθη επίσης να αποχωρεί από την εκδήλωση με το Land Rover Defender του, ενώ η Σόφι συμμετείχε στους αγώνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έντουαρντ και η σύζυγός του διέμεναν στο κοντινό Wood Farm για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Στο ίδιο αγρόκτημα είχε μείνει στο παρελθόν και ο Άντριου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στη νέα κατοικία του, Marsh Farm.

Και τα δύο ακίνητα βρίσκονται στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ, στο Νόρφολκ, όπου ο Άντριου μετακόμισε μετά την απομάκρυνσή του από τον πυρήνα της βασιλικής οικογένειας εξαιτίας της σχέσης του με τον, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να του ζήτησε πέρυσι να εγκαταλείψει τη Royal Lodge στο Ουίνδσορ, ενώ ο Άντριου έχασε και τους στρατιωτικούς και βασιλικούς τίτλους που διατηρούσε.

Ex-Prince Andrew Supports an Unexpected Royal Family Member in First Public Outing Since February Arrest https://t.co/MUonlPcv6C — InStyle (@InStyle) July 1, 2026

Άντριου: Η σχέση του με τον πρίγκιπα Εδουάρδο

Νωρίτερα φέτος, το όνομά του επανήλθε στη δημοσιότητα όταν αναφέρθηκε στα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν και δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο πρίγκιπας Εδουάρδος είχε επισκεφθεί τον αδελφό του στο Marsh Farm για μια, όπως χαρακτηρίστηκε, «αδελφική επίσκεψη ενδιαφέροντος».

«Ο Έντουαρντ και η Σόφι δείπνησαν μαζί του ένα βράδυ και συζήτησαν για όσα έχουν συμβεί», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα. «Και οι δύο λυπούνται για τον Άντριου και για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του, ενώ ανησυχούν για την εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι, παρά τη συμπαράστασή τους, δεν δικαιολογούν τις πράξεις του.

«Τον συμπονούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουν όσα τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολο να τον στηρίζουν χωρίς να φαίνεται ότι δικαιολογούν τη συμπεριφορά του», ανέφερε.

Με πληροφορίες από OK! Magazine