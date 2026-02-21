Άντριου: Οι πρώτες εμφανίσεις της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψή του

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Έκτοτε συνεχίζονται οι έρευνες στις κατοικίες του Άντριου, ενώ τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους ντετέκτιβ βρίσκονται υπό εξέταση.

Από την Πέμτη τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν κάνει τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις μετά της σύλληψη του Άντριου.

Η Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκε σε αγώνα

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκε στον αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Ιρλανδίας στο Allianz Stadium στο Twickenham του Λονδίνου. Η πριγκίπισσα Κέιτ εμφανίστηκε ως προστάτιδα της Rugby Football Union, του εθνικού φορέα που διοικεί το ερασιτεχνικό και το επαγγλεματικό ράγκμπι στην Αγγλία.

Φωτ. Getty Images

Η πριγκίπισσα Κέιτ εθεάθη στις κερκίδες να μιλάει με τον τραυματισμένο παίκτη της Αγγλίας Φιν Μπάξτερ και την πρόεδρο της RFU Ντέμπορα Γκρίφιν πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η παρακολούθηση του αγώνα αποτέλεσε για την πριγκίπισσα της Ουαλίας σηματοδότησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ.

Ο βασιλιάς Κάρολος στην Εβδομάδα Μόδας

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου είχε μία μεγάλη έκπληξη για το κοινό, το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο βασιλιάς Κάρολος κάθισε στην πρώτη σειρά στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 της σχεδιάστριας Τόλου Κόκερ.

Ο βασιλιάς Κάρολος φαινόταν ήρεμος καθώς έμπαινε στην επίδειξη μόδας. Σε δήλωση που εξέδωσε νωρίτερα την ίδια μέρα, είπε ότι έμαθε «με βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του και τόνισε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Η πρώτη εμφάνιση της βασίλισσας Καμίλα

Η βασίλισσα Καμίλα έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που εμφανίστηκε μετά τη σύλληψη του Άντριου.

Η βασίλισσα εθεάθη στο Ουέστμινστερ καθώς κατευθυνόταν προς το Sinfonia Smith Square Hall. Το Sinfonia Smith Square είναι ένας καλλιτεχνικός οργανισμός και ορχήστρα που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Southbank Sinfonia και του St John's Smith Square.

Η Καμίλα δέχτηκε χειροκροτήματα καθώς έμπαινε στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την απογευματινή παράσταση.

Καθώς έφευγε, οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν: «Ανησυχείτε για τη σύλληψη του Άντριου, Μεγαλειότατη;» Η Καμίλα χαιρέτησε, αλλά δεν απάντησε στην ερώτηση.

Με πληροφορίες από People, CNN και Hello!