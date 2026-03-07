Άντριου: Ο Καναδός πρωθυπουργός ζητά να αφαιρεθεί από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνει, ζήτησε την αφαίρεση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ από τη γραμμή διαδοχής στο θρόνο.

Ο Άντριου είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα, καθώς φέρεται ότι μοιράστηκε εμπιστευτικό υλικό με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ενοχή σχετικά με τον Επστάιν και δεν έχει απαντήσει στις εκκλήσεις του BBC για σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες για τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων του Επστάιν τον Ιανουάριο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Τόκιο, ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε τις ενέργειες του «απεχθείς» και υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεσή του από τη γραμμή διαδοχής.

Παρά το γεγονός ότι του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του τον Οκτώβριο, παραμένει όγδοος στη σειρά για το θρόνο.

«Ακόμα κι αν βρίσκεται χαμηλά στη σειρά, το ζήτημα της αρχής παραμένει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καναδός πρωθυπουργός. Προηγουμένως, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα υποστήριζε σχέδια για την αφαίρεσή του από τη διαδοχή, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σοβαρές». Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση και του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, ο οποίος τόνισε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και ότι θα υποστήριζαν κάθε απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για αφαίρεση.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή νομοθεσίας για την αφαίρεση του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής, κίνηση που θα τον αποτρέψει να γίνει ποτέ βασιλιάς.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ στο BBC, πρόκειται για το «σωστό να γίνει», ανεξάρτητα από την έκβαση της αστυνομικής έρευνας. Για να εφαρμοστεί, το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο και να λάβει τη βασιλική έγκριση από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ θα χρειαστεί και η υποστήριξη των 14 χωρών της Κοινοπολιτείας όπου ο βασιλιάς είναι αρχηγός κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που κάποιος αφαιρέθηκε από τη γραμμή διαδοχής με νόμο, ήταν το 1936.

