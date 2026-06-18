Άντριου: «Νιώθει πιο απομονωμένος από ποτέ» μετά τον αποκλεισμό του από τη βασιλική οικογένεια

Ο τέως πρίγκιπας, νυν Άντριου Μάουντμπαντεν-Ουίνδσορ, φέρεται να βιώνει τη μεγαλύτερη απομόνωση της ζωής του, καθώς οι συνέπειες των σχέσεών του με τον, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν εξακολουθούν να τον απομακρύνουν από τον στενό πυρήνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express, ο Άντριου αποκλείστηκε από την ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας (Order of the Garter), που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, γεγονός που τον έχει επηρεάσει ιδιαίτερα.

«Έχει συνηθίσει να βλέπει την οικογένειά του να συμμετέχει στο Trooping the Colour (ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τον βασιλιά Κάρολο) χωρίς εκείνον, αλλά η Ημέρα της Περικνημίδας θα είναι πολύ δύσκολη. Είναι μία από εκείνες τις ημέρες που του θυμίζουν όλα όσα έχει χάσει. Νιώθει πιο απομονωμένος από ποτέ. Είναι εντελώς μόνος», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

Andrew Mountbatten-Windsor banned from all Garter Day events https://t.co/bcbgmZVRJj — The Times and Sunday Times (@thetimes) June 15, 2026

Άντριου: Εκτός εκδηλώσεων της βασιλικής οικογένειας

Ο 66χρονος δεν συμμετείχε ούτε στους εορτασμούς για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουνίου στο Λονδίνο στο πλαίσιο της παρέλασης Trooping the Colour.

Η θέση του στη βασιλική οικογένεια έχει αποδυναμωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς, εξαιτίας της σύνδεσής του με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων και των τιμητικών του ιδιοτήτων.

Παράλληλα, ο Κάρολος τον απομάκρυνε από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, όπου διέμενε επί δεκαετίες, μεταφέροντάς τον στο Marsh Farm, στο κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ.

Η εικόνα του επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι αρχές τον κράτησαν επί 11 ώρες, ερευνώντας καταγγελίες ότι είχε αποστείλει στον Έπσταϊν ιδιωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα την περίοδο που υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο Άντριου δεν προσκλήθηκε ούτε στον γάμο του ανιψιού του Πίτερ Φίλιπς με τη Χάριετ Σπέρλινγκ, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Μετανιωμένος ο Άντριου», σύμφωνα με βασιλικό βιογράφο

Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Άντριου Λόουνι, ο οποίος δημοσίευσε φέτος αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ο Άντριου έχει εκμυστηρευτεί σε συνεργάτες του ότι μετανιώνει βαθιά για τις συνέπειες που είχαν οι επιλογές του στην οικογένειά του.

«Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Το πιο δύσκολο ήταν ο αντίκτυπος στην οικογένειά μου και το βάρος που τους προκάλεσα. Γι' αυτό λυπάμαι περισσότερο απ’ όσο μπορώ να περιγράψω και δυστυχώς θα κουβαλώ αυτή τη μεταμέλεια για το υπόλοιπο της ζωής μου», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο βιογράφο, ο Άντριου παραδέχθηκε επίσης ότι αισθάνεται μόνος και αποκομμένος.

«Η ζωή μου έχει ανατραπεί πλήρως και συχνά νιώθω μια βαθιά αίσθηση μοναξιάς. Πρέπει να δημιουργήσω νέες συνήθειες και νέους κύκλους ανθρώπων. Ίσως τελικά χρειαστεί να το κάνω κάπου αλλού», φέρεται να δήλωσε.

Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η κοινή γνώμη τον έχει παρεξηγήσει.

«Έχω παρεξηγηθεί πλήρως και ελπίζω ότι κάποια μέρα η αλήθεια θα βγει στο φως», φέρεται να είπε.

Με πληροφορίες από OK! Magazine