Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ - Σάρα Φέργκιουσον: Ηχηρή η απουσία τους από την πασχαλινή τελετή στα media

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον περνούν το φετινό Πάσχα μακριά από τη βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρακολούθησαν την παραδοσιακή πασχαλινή λειτουργία στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Κυριακή, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η πρωινή λειτουργία του Πάσχα αποτελεί σημαντικό θεσμό στο ημερολόγιο του βασιλιά.

Ο μικρότερος αδελφός του Καρόλου, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος εν μέσω των εξελίξεων για τις συνδέσεις του με την υπόθεση Επσταϊν, απουσίαζε. Πέρυσι είχε παραστεί στη συγκέντρωση του Πάσχα συνοδευόμενος από την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ - Σάρα Φέργκιουσον εκτός πασχαλινής τελετής: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

Οι κόρες τους, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, απουσίαζαν επίσης την Κυριακή. Η απόφαση να μην παραστούν στη λειτουργία της Κυριακής ήταν επιλογή των πριγκιπισσών, ⁠όχι του Κάρολου, ανέφερε πηγή του βασιλικού οίκου την περασμένη εβδομάδα.

«Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον αποκλείστηκαν από την πασχαλινή συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας, αφού είχαν παρευρεθεί πέρυσι», γράφει το περιοδικό People.

«Ο βασιλιάς Κάρολος, ο Oυίλιαμ και η Κέιτ γιορτάζουν το Πάσχα χωρίς τον Άντριου και την οικογένειά του», σχολιάζει το USA Today.



Με πληροφορίες από NBC News

