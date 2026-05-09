Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Μασκοφόρος πλησίασε στο σπίτι του και τον απειλούσε

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι παρενόχλησε τον πρίγκιπα Άντριου κοντά στη νέα του κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, απαγορεύτηκε να πλησιάζει οποιαδήποτε βασιλική ιδιοκτησία στη Βρετανία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας.

Ο 39χρονος Άλεξ Τζένκινσον παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση απειλητικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς με σκοπό την πρόκληση ανησυχίας ή ενόχλησης, καθώς και για άρνηση παροχής δείγματος αίματος, μετά το συμβάν έξω από την κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος στις βασικές κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει βασιλικές κατοικίες όπως το Σάντρινγκχαμ, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το κάστρο του Ουίνδσορ, το Highgrove και το Μπαλμόραλ στη Σκωτία, καθώς και να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Άντριου.

Τι συνέβη έξω από την κατοικία του πρίγκιπα Άντριου

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κοντά στο Marsh Farm, τη νέα κατοικία του, όταν ένας άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο φέρεται να του φώναξε απειλητικά και να τον ακολούθησε, προτού ο ίδιος απομακρυνθεί με τη βοήθεια της προσωπικής του ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και παραμένει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί το καλοκαίρι.