Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες αποχής, μετά τη σύλληψή του στις 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, ο Άντριου εντοπίστηκε να περπατάει τους σκύλους του στο Σάντριγχαμ, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.

Η δημόσια εμφάνιση του πρώην Δούκα της Υόρκης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που τον βλέπουν μετά τη σύλληψή του, σε σχέση με έρευνα της αστυνομίας για υπόθεση όπου φέρεται ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες από τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, αφού πέρασε περίπου 11 ώρες υπό κράτηση.

Η δημόσια εμφάνιση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ μετά τη σύλληψή του

Η εμφάνιση του Άντριου έγινε στο Wood Farm, κοντά στο χωριό Wolferton, όπου εθεάθη να περπατά για περίπου 90 λεπτά τους επτά σκύλους του.

Από τότε που μετακόμισε στο Wood Farm πριν από περίπου επτά εβδομάδες, οι σκύλοι του αποτελούν τη μοναδική του συντροφιά, καθώς διαμένει με περιορισμένο προσωπικό μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανακαινίσεις στο Marsh Farm, όπου αναμένεται να μετακομίσει τον επόμενο μήνα.

Ο Άντριου αποσύρθηκε από τα δημόσια βασιλικά του καθήκοντα το 2019, μετά από συνέντευξη-ορόσημο στο BBC σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Την ίδια ώρα οι κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, σύμφωνα με πηγές, επιμένουν να διατηρούν τον βασιλικό τους τίτλο, καθώς αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς τους εν μέσω των σκανδάλων που αφορούν τους γονείς τους.

