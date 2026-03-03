Άντριου: Η σπάνια επίσκεψη στο Σάντρινγκχαμ και τα σενάρια για τη διαδοχή

Ο Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ, ο πρώην δούκας της Υόρκης, μετά την αφαίρεση των τίτλων του, δέχτηκε μια ασυνήθιστη επίσκεψη που άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από το αν θα παραμείνει στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Richard Benyon, ο Lord Chamberlain (ανώτατος αυλικός αξιωματούχος) του Βασιλικού Οίκου, επισκέφθηκε τον Άντριου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Wood Farm, την κατοικία όπου μένει προσωρινά στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Η συνάντηση, όπως αναφέρεται, διήρκεσε περίπου δύο ώρες και έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για «παράπτωμα-κατάχρηση δημόσιου αξιώματος».

Άντριου: Άγνωστο το περιεχόμενο της συνάντησης

Η παρουσία του Lord Chamberlain δεν περνά απαρατήρητη. Πρόκειται για πρόσωπο - κλειδί του παλατιού, καθώς λειτουργεί ως βασικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στον μονάρχη και τη Βουλή των Λόρδων.

Παρότι δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης, η χρονική συγκυρία ενισχύει τις εικασίες ότι στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί ο Άντριου από τη γραμμή διαδοχής, κάτι που, όμως, δεν γίνεται με απόφαση του παλατιού, αλλά θα απαιτούσε νομοθετική διαδικασία (πράξη του Κοινοβουλίου) και τη συναίνεση των κρατών της Κοινοπολιτείας όπου αρχηγός κράτους είναι ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του τίτλους και τιμές, ωστόσο ο Άντριου -σύμφωνα με το δημοσίευμα-παραμένει στη γραμμή διαδοχής, στη θέση νούμερο 8, πίσω και από τα δύο παιδιά του πρίγκιπα Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η σύλληψή του, όπως σημειώνεται, αναζωπύρωσε την πίεση για να κοπεί οριστικά ο δεσμός του με τη διαδοχή. Το People αναφέρει επίσης ότι το BBC έχει μεταδώσει πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει σχετική νομοθεσία, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει κάποτε μονάρχης.

Το παρασκήνιο: Έπσταϊν, νέες αποκαλύψεις και η έρευνα

Ο Άντριου έχει αποσυρθεί από δημόσια βασιλικά καθήκοντα από το 2019, μετά τη συνέντευξη στο BBC όπου μίλησε για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Το 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε στρατιωτικούς τίτλους και πατρωνίες, ενώ η δικαστική του διαμάχη με τη Virginia Giuffre έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πίεση εντάθηκε ξανά λόγω νέων στοιχείων: email ανταλλαγών με τον Έπσταϊν και αναφορών από μεταθανάτιο βιβλίο της Giuffre (η οποία, όπως αναφέρεται, πέθανε από αυτοκτονία τον Απρίλιο, στα 41).

Στην υπόθεση της σύλληψης, η βρετανική αστυνομία ερευνά καταγγελία ότι ο Άντριου ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν την περίοδο που είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου (2001–2011). Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα, όπως επαναλαμβάνει διαχρονικά.

Με πληροφορίες από The People