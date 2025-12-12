Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη του εμφάνιση σε βασιλική εκδήλωση μετά την αφαίρεση των πριγκιπικών του τίτλων

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η Σάρα Φέργκιουσον έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μετά την αφαίρεση των πριγκιπικών τίτλων του πρώτου.

Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και Σάρα Φέργκιουσον έδωσαν το «παρών» στη βάπτιση της εγγονής τους, Αθηνάς Μαπέλι Μότσι, τη δεύτερη κόρη της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του συζύγου της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι.

Η Αθηνά Μαπέλι Μότσι βαπτίστηκε σε ιδιωτική τελετή την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Βασιλικό Παρεκκλήσι (Chapel Royal) του παλατιού Σέιντ Τζέιμς, στο Λονδίνο. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν οι γονείς της Βεατρίκης, ο 65χρονος Άντριου και η 66χρονη Σάρα Φέργκιουσον, σε μια από τις ελάχιστες κοινές οικογενειακές εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα.

Άντριου: Ποιοι άλλοι παρευρέθηκαν στη βάπτιση

Η παρουσία του πρώην δούκα της Υόρκης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει και τους τελευταίους βασιλικούς τίτλους και τιμητικές διακρίσεις, εν μέσω νέου κύματος δημοσιότητας γύρω από τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, Άντριου και Φέργκιουσον έφτασαν χωριστά στη βάπτιση και αποχώρησαν γύρω στο μεσημέρι. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η πριγκίπισσα Ευγενία με τον σύζυγό της Τζακ Μπρούκσμπανκ, και ο τραγουδιστής Τζέιμς Μπλαντ με τη σύζυγό του Σοφία Γουέλσλεϊ, η οποία φέρεται να είναι μία από τις νονές της μικρής Αθηνάς. Ανάμεσα στις νονές αναφέρεται και η πριγκίπισσα Νίνα της Δανίας.

Πηγή κοντά στο παλάτι είχε δηλώσει πριν από την τελετή ότι, παρότι πρόκειται για «βασιλική περίσταση», αρκετοί καλεσμένοι ένιωθαν αμηχανία στη σκέψη της παρουσίας του Άντριου. Όπως σημειώνεται, η πριγκίπισσα Βεατρίκη παραμένει ιδιαίτερα δεμένη με τη μητέρα της, ενώ η σχέση της με τον πατέρα της θεωρείται πιο ψυχρή, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Βεατρίκη ανησυχεί για την ψυχική υγεία του πατέρα της και αναγνωρίζει τη στενή σχέση που έχει με τα εγγόνια του.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον με τη βασιλική οικογένεια είχε καταγραφεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ τον Σεπτέμβριο. Έναν μήνα αργότερα, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη χρήση των βασιλικών του τίτλων.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα από το 2019, μετά τη συνέντευξή του στο BBC και τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του για οποιαδήποτε παρανομία, η υπόθεση έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα στη δημόσια εικόνα του και στη θέση του εντός της βασιλικής οικογένειας.

Η μικρή Αθηνά είναι το δεύτερο παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, μετά την τετράχρονη Σιένα, ενώ ο Μαπέλι Μότσι έχει ακόμη έναν γιο από προηγούμενη σχέση. Η Αθηνά γεννήθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο και η Βεατρίκη έχει μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη αλλά συγκινητική εμπειρία της μητρότητας σε αυτές τις συνθήκες.