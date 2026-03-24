Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της για κακοποίηση - «Δεν θέλω πλέον να σιωπώ»

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατήγγειλε μέσω social media τον εν διαστάσει σύζυγό της, τον επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν, για «συνεχείς πιέσεις» και «επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης».

Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, με το διαζύγιο ακόμη σε εκκρεμότητα, η Σκλεναρίκοβα δληκωσε πως η κόρη τους έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».

Η ανάρτηση της Σκλεναρίκοβα

«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα ηρεμούσαν την κατάσταση», ανέφερε η Σκλεναρίκοβα στο Instagram.

Στην ίδια ανάρτηση, η Σκλεναρίκοβα ανακοίνωσε πως: «Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια».

Κλείνοντας δήλωσε ότι: «Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».