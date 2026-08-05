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Αντόνιο Μπαντέρας: «Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στην Ισπανία

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Ο Αντόνιο Μπαντέρας έχει μάθει να εκτιμά κάθε μικρή στιγμή της ζωής — και παραλίγο να χάσει τη ζωή του για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ο ηθοποιός βρισκόταν στο σπίτι του στο Σάρρεϋ της Αγγλίας, όταν άρχισε να νιώθει πόνους στο στήθος.

Η σύντροφός του, Νικόλ Κίμπελ, του έδωσε αμέσως μια ασπιρίνη πριν φτάσουν οι διασώστες και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί τοποθέτησαν τρία στεντ.

Το συμβάν που άλλαξε τη ζωή του Μπαντέρας για πάντα

Η καρδιακή προσβολή του 2017 έδωσε στον Μπαντέρας το κίνητρο να κάνει μερικές μεγάλες αλλαγές, από το να κόψει το κάπνισμα μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Μάλαγα της Ισπανίας.

«Πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι θα πεθάνεις», είπε στο PEOPLE. «Αλλά όταν το βιώνεις από τόσο κοντά, είναι μια απίστευτα ξεκάθαρη υπενθύμιση του πόσο ανόητο είναι να χάνεις χρόνο με πράγματα που δεν αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σου».

«Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου», συνεχίζει.

«Ήταν σαν κάποιος να μου έβαλε γυαλιά για να μπορέσω να δω την πραγματικότητα που δεν έβλεπα πριν».

Μεταξύ των πραγμάτων που έχουν κατακτήσει μια σταθερή θέση είναι: το αγαπημένο του Teatro del Soho CaixaBank στη Μάλαγα, όπου ανεβάζει θεατρικά έργα και μιούζικαλ.

Έχει επίσης επενδύσει σε αρκετά αξιόλογα εστιατόρια σε όλη την πόλη. «Είναι αλήθεια ότι το φαγητό και η γαστρονομία αποτελούν μια κουλτούρα», δήλωσε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε τη καριέρα του συνεργαζόμενος με τον σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ στη γενέτειρά του, την Ισπανία, πριν γίνει γνωστός στις ΗΠΑ με ρόλους στις ταινίες «The Mambo Kings» του 1992 και «Philadelphia» του 1993, τονίζει ότι νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη ζωή του στην Ισπανία.

«Αυτά ήταν όμορφα, συναρπαστικά χρόνια [στο Λος Άντζελες], αλλά πάντα είχα αυτή την αίσθηση του προσωρινού, ότι δεν επρόκειτο να διαρκέσει για όλη μου τη ζωή. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να είμαι στο Μαλιμπού, αλλά στη Μάλαγα», λέει. «Οι άνθρωποι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν. Συλλέγουν πράγματα. Εγώ δεν θέλω να συλλέξω τίποτα. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει τώρα είναι η εμπειρία της ζωής».

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

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