Άντονι Τζόσουα: O Βρετανός πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς

Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη ο γνωστός Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα, στον αυτοκινητόδρομο Όγκουν–Λάγκος, σύμφωνα με τις Αρχές της Νιγηρίας.

Η Διοίκηση της Αστυνομίας της Πολιτείας Όγκουν επιβεβαίωσε στο BBC ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε και ο Άντονι Τζόσουα.

Ο πυγμάχος και άλλα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Αντενίγιο Οροτζό δήλωσε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο ατύχημα εμπλέκονταν ένα Lexus και ένα Pajero.

«Ο Τζόσουα καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του», δήλωσε στην εφημερίδα.

«Υπήρχε επίσης ένας επιβάτης που καθόταν δίπλα στον οδηγό, οπότε στο Lexus που συγκρούστηκε επέβαιναν τέσσερα άτομα. Η ομάδα ασφαλείας του βρισκόταν στο όχημα πίσω τους πριν από το δυστύχημα».

Με πληροφορίες από BBC