Το αντίο του Κιρ Στάρμερ: «Είναι το τέλος της πολιτικής μου πορείας - Στη σύζυγο και τα παιδιά μου, σας αγαπώ»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε «το τέλος της πολιτικής του πορείας» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Βουλής, σε μια φορτισμένη τελευταία συνεδρίαση των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό (PMQs).

Εκτός από τα συνήθη θέματα των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, υπήρξε επιπλέον χρόνος για σχόλια σχετικά με το ποδόσφαιρο, αν και ο Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν θα κήρυττε αργία σε περίπτωση που η Αγγλία κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Υπήρξαν επίσης πολλές χαλαρές στιγμές, όπως όταν ο Στάρμερ συμβούλεψε όσους ψηφίζουν στις αναπληρωματικές εκλογές του Κλάκτον να «ρίξουν την ψήφο τους στον κάδο», σε αναφορά στον υποψήφιο Κόμη Μπινφέις.

Καθώς η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και μέλη της πολιτικής του ομάδας σκούπιζαν τα δάκρυά τους, ο Στάρμερ έκλεισε λέγοντας: «Στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου, σας αγαπώ. Αντίο».

Ο Στάρμερ υποστηρίζει τον Μπέρναμ: «Θέλω αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών να είναι επιτυχημένη»

Ο Στάρμερ υποσχέθηκε να προσφέρει την «απόλυτη υποστήριξή» του στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια της φορτισμένης εμφάνισής του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό (PMQs) στο Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι επιθυμεί να δει τον επόμενο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος να τα καταφέρνει.

«Θέλω αυτή η κυβέρνηση των Εργατικών να είναι επιτυχημένη», δήλωσε ο Στάρμερ και πρόσθεσε: «Θέλω η χώρα μας να είναι επιτυχημένη. Θα προσφέρω την υποστήριξή μου ιδιωτικά, αν μου ζητηθεί, όχι δημόσια όταν δεν μου ζητηθεί».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα, έπειτα από το «κύμα» πιέσεων που δέχθηκε να αποχωρήσει, λόγω μιας σειράς σκανδάλων, λαθών και πολιτικών ανατροπών. Διετέλεσε πρωθυπουργός για μόλις δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι οδήγησε το κόμμα του σε μια θριαμβευτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024, έπειτα από 14 χρόνια που οι Εργατικοί παρέμεναν στην αντιπολίτευση.

Ο διάδοχος του Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ

Ο Μπέρναμ αναμένεται να οριστεί νέος ηγέτης των Εργατικών την Παρασκευή, πριν αντικαταστήσει επίσημα τον Στάρμερ τη Δευτέρα, καθώς εξασφάλισε συντριπτική υποστήριξη από τους 403 βουλευτές του κόμματος και από τα μεγάλα συνδικάτα. Η άνετη πλειοψηφία του κόμματος στη Βουλή των Κοινοτήτων, που αριθμεί 650 έδρες, σημαίνει ότι θα αναλάβει αυτόματα τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού.

Βουλευτές από όλα τα κόμματα ευχήθηκαν καλή τύχη στον Στάρμερ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης των PMQs, ευχαριστώντας τον για τη δημόσια προσφορά του.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος του Μεγάλου Μάντσεστερ για εννέα χρόνια, θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μία δεκαετία. Αναμένεται να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από BBC, Al Jazeera