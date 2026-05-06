Αντικείμενα του Μάθιου Πέρι από τo «Friends» βγαίνουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό

Αντικείμενα από τη σειρά «Friends», έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα από την περιουσία του Μάθιου Πέρι πρόκειται να δημοπρατηθούν, με τα έσοδα να κατευθύνονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε στο όνομά του μετά τον θάνατό του το 2023.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions και θα ενισχύσει το Matthew Perry Foundation, το οποίο δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις εξαρτήσεις και στην υποστήριξη της απεξάρτησης.

Σε ανακοίνωσή της, η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Lisa Kasteler Calio, ανέφερε ότι ο Πέρι πίστευε πως «η εξάρτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με κατανόηση και επιστημονική προσέγγιση, όχι με στίγμα και σιωπή», προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες μορφές θεραπείας.

Η πλατφόρμα της δημοπρασίας άνοιξε την Τρίτη, ενώ τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο κοινό από τις 18 έως τις 29 Μαΐου στο Μπέβερλι Χιλς. Η διαδικασία θα κορυφωθεί στις 5 Ιουνίου, με φυσική παρουσία στο Ντάλας αλλά και δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτύου.

Τα καθαρά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν δράσεις του ιδρύματος, όπως το πρόγραμμα Matthew Perry Fellowship in Addiction Medicine στο νοσοκομείο Massachusetts General, επιχορηγήσεις σε οργανισμούς που εργάζονται με άτομα σε φάση ανάρρωσης, καθώς και το Healing Appalachia, ένα μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την απεξάρτηση.

Μεταξύ των αντικειμένων που θα διατεθούν προς πώληση περιλαμβάνονται:

Σενάρια από το πιλοτικό επεισόδιο και το πρώτο μέρος του φινάλε, υπογεγραμμένα από τον Πέρι και τους συμπρωταγωνιστές του Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ, τα οποία δώρισε η Warner Bros.

Βραβείο Screen Actors Guild του 1995, που απονεμήθηκε στο καστ της σειράς

Αντίγραφο που διατηρούσε ο ίδιος ο Perry από την κίτρινη κορνίζα-ματάκι της πόρτας του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ.

Προσωπικό φωτογραφικό άλμπουμ της σειράς με τίτλο «The One With the Last Supper».

Έργα τέχνης των Banksy και Mel Bochner που ανήκαν στον ηθοποιό.

Ο Πέρι έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing στη σειρά Friends, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1994 έως το 2004, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς ηθοποιούς της εποχής του.

Βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στο Χόλιγουντ, σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε διώξεις εις βάρος πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί και ένας διακινητής ναρκωτικών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένοχοι. Ο προσωπικός βοηθός του Πέρι και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να μεσολάβησε στην υπόθεση αναμένεται να καταδικαστούν εντός του μήνα.

Με πληροφορίες από Associated Press