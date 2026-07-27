Αντιδράσεις στην Κύπρο με προεκλογικές γιγαντοαφίσες Ισραηλινών πολιτικών

Αντιδράσεις, τόσο από επίσημους φορείς, όπως Ευρωβουλευτές, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει η «προεκλογική εκστρατεία» που ξεκίνησε στην Κύπρο το ισραηλινό κόμμα Yashar του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού, Γκάντι Άιζενκοτ.

Το κόμμα του Άιζενκοτ τοποθέτησε τις διαφημιστικές πινακίδες κοντά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στην Κύπρο, με στόχο να προσεγγίσει Ισραηλινούς που κάνουν διακοπές στο νησί ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Οι πινακίδες, που είναι τοποθετημένες σε σημεία ορατά τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση των ταξιδιωτών, αναγράφουν στα εβραϊκά: «Ισραηλινοί, απολαύστε τις διακοπές σας! Το αξίζετε», δίπλα στη φωτογραφία του Άιζενκοτ. Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς το αεροδρόμιο, εμφανίζεται το μήνυμα: «Προσγειωθήκατε; Περάσατε καλά; Τώρα επιστρέφουμε και νικάμε!»

Cyprus billboard campaign for Israeli politician sparks sovereignty dispute

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A promotional billboard campaign for Israeli politician Gadi Eisenkot’s Yashar! party was launched in Cyprus to target Israeli citizens vacationing on the island ahead of the 27 October legislative… pic.twitter.com/TJwDObLWkk — The Cradle (@TheCradleMedia) July 27, 2026

Αντιδράσεις και στο Ισραήλ για την καμπάνια στην Κύπρο

Το επιτελείο του Άιζενκοτ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μέρος της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας, εξηγώντας ότι στόχος είναι να απευθυνθεί στους πολλούς Ισραηλινούς που παραθερίζουν στην Κύπρο.

Η καμπάνια προκάλεσε συζητήσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου επέκρινε την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αυξανόμενης παρουσίας εβραϊκών διαφημίσεων και επενδύσεων στο νησί.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώθηκαν σχόλια που συνέδεσαν την καμπάνια με τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση για την αυξανόμενη παρουσία Ισραηλινών κατοίκων, επιχειρήσεων και επενδύσεων σε πόλεις όπως η Λεμεσός και η Λάρνακα.

Η προεκλογική καμπάνια πραγματοποιείται ενώ στο Ισραήλ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξετάζει μέτρα που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την επιστροφή Ισραηλινών ψηφοφόρων από το εξωτερικό για τις εκλογές, ισχυρισμός που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, πολίτες, ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ της Παλαιστίνης θέτουν ερωτήματα, όπως το «από πότε η Κύπρος έγινε χώρος προεκλογικής εκστρατείας ξένων πολιτικών κομμάτων» και «θα βλέπαμε άραγε αντίστοιχη προεκλογική πινακίδα Κύπριου ή Έλληνα πολιτικού στο ΗΒ στη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιρλανδία;»

Τι αναφέρουν οργανώσεις υπέρ της Παλαιστίνης για την προεκλογική εκστρατεία στην Κύπρο

«Η φωτογραφία έχει γίνει viral σε όλη την Κύπρο.

Μια γιγαντοπινακίδα στα εβραϊκά, στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του Ζυγίου, απευθύνεται σε Ισραηλινούς ψηφοφόρους και προβάλλει τον Γκάντι Αϊζενκοτ, έναν από τους βασικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας του Ισραήλ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του κόμματος Yashar και πρώην αρχηγός του επιτελείου του IDF.

Το ερώτημα είναι απλό: από πότε η Κύπρος έγινε χώρος προεκλογικής εκστρατείας ξένων πολιτικών κομμάτων;

Την ώρα που πληθαίνουν οι ανησυχίες για τη μαζική αγορά γης και ακινήτων από Ισραηλινούς σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα, η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τα όρια της οικονομικής και πολιτικής επιρροής ξένων κρατών στον δημόσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα βλέπαμε άραγε αντίστοιχη προεκλογική πινακίδα Κύπριου ή Έλληνα πολιτικού στο ΗΒ στη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιρλανδία; Ή μήπως αυτό συμβαίνει μόνο σε χώρες που έχουν πάψει να υπερασπίζονται με αυτοπεποίθηση την κυριαρχία και τον δημόσιο χώρο τους;»

Με πληροφορίες από i24.news, ynet.il