Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα της προκαλεί η ταινία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Drama

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το The Drama του Kristoffer Borgli λίγες ημέρες πριν από την έξοδό του στις αίθουσες, λόγω μιας κομβικής αποκάλυψης στην πλοκή.

Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια είναι και ο Tom Mauser, πατέρας θύματος της σφαγής στο Columbine, που χαρακτήρισε φρικτή τη χρήση ενός τέτοιου θέματος σε μια ρομαντική μαύρη κωμωδία.

Η νέα ταινία της A24, με πρωταγωνιστές τη Zendaya και τον Robert Pattinson, ακολουθεί ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση δοκιμάζεται λίγο πριν από τον γάμο. Το The Drama είναι γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Νορβηγό δημιουργό Kristoffer Borgli και βγαίνει στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Απριλίου.

Η Zendaya και ο Robert Pattinson στο The Drama. Φωτ.: Landmark Media/Alamy.

Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Guardian για μια βασική αποκάλυψη της ταινίας, η οποία διέρρευσε online έπειτα από πρώιμες προβολές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Tom Mauser, του οποίου ο γιος Daniel ήταν ανάμεσα στα θύματα του Columbine το 1999, είπε ότι θεωρεί φρικτό να χρησιμοποιείται ένα τέτοιο θέμα ως κεντρικό δραματουργικό εύρημα σε μια ρομαντική μαύρη κωμωδία.

Ο Mauser υποστήριξε ακόμη ότι μια τέτοια επιλογή εξανθρωπίζει και κανονικοποιεί τους δράστες τέτοιας βίας, παρότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στην ταινία δεν απεικονίζεται επίθεση. Στη συζήτηση επανήλθαν και αποσπάσματα από πρόσφατη εμφάνιση της Zendaya στο Jimmy Kimmel Live!, όπου είχε πει ότι το φιλμ συνδυάζει διαφορετικούς τόνους και μπορεί να οδηγήσει το κοινό σε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις μετά τη μεγάλη αποκάλυψη της ιστορίας.

Το The Drama έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση πριν από την πρεμιέρα του, κυρίως για το θέμα που επιλέγει να βάλει στο κέντρο της ιστορίας του.

