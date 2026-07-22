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Άντι Μπέρναμ: Θα εργάζεται μία φορά την εβδομάδα από το Μάντσεστερ

Στόχος είναι η εξουσία να έρθει πιο κοντά στον λαό και να υπάρξει «οικονομική ανάπτυξη σε κάθε περιοχή», σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Ο Άντι Μπέρναμ θα ασκεί τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα από το Μάντσεστερ τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπό του.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, που διαδέχθηκε τη Δευτέρα (20/7) τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από δύο χρόνια στην εξουσία, ανακοίνωσε μεταξύ των σχεδίων του τη δημιουργία στο Μάντσεστερ ενός «No 10 North» (N°10 στον Βορρά), αναφερόμενος στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, χώρο εργασίας και επίσημη κατοικία των πρωθυπουργών στο Λονδίνο.

Στόχος είναι η εξουσία να έρθει πιο κοντά στον λαό και να υπάρξει «οικονομική ανάπτυξη σε κάθε περιοχή», σύμφωνα με τον Μπέρναμ, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος του της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ (Greater Manchester) από το 2017 έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται για «ένα επικοινωνιακό τέχνασμα». Όμως, οι ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της μεταρρύθμισης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

«Ο πρωθυπουργός ήταν πολύ σαφής, πιστεύω, για το γεγονός πως θα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ της Ντάουνινγκ Στριτ και του No 10 North, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να διασφαλίσει πως η κυβέρνηση εργάζεται για όλες τις περιοχές της χώρας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων.

Ο Άντι Μπέρναμ «έχει ήδη πει πως σκοπεύει να εργάζεται στο No 10 North τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα. Όμως, προφανώς, το πρόγραμμά του θα συνεχίσει να καθορίζεται από τις κυβερνητικές υποθέσεις και εμείς θα το προσαρμόζουμε περίπτωση ανά περίπτωση, εβδομάδα με τη εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται ήδη στο «No 10 North», στην κυβερνητική έδρα στο κέντρο του Μάντσεστερ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου, διαβεβαιώνοντας πως αυτό δεν θα επιβαρύνει με καμία επιπλέον δαπάνη τον φορολογούμενο. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για κτίρια όπου στεγάζονται επίσης τα γραφεία της βρετανικής υπηρεσίας κυβερνο-πληροφοριών GCHQ.

Την επίβλεψη αυτών των υπηρεσιών θα αναλάβει η Λουίζ Χέιγκ, η οποία θεωρείται το «δεξί χέρι» του Άντι Μπέρναμ και δεύτερη στη τάξη αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι πολιτικές τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, τις οποίες διαχειρίζεται αυτήν τη στιγμή το υπουργείο Στέγασης όπως και το υπουργείο Οικονομικών, θα μεταφερθούν στο «No 10 North».

Διεθνή

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