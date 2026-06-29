Άντι Μπέρναμ: Θα αλλάξει η στάση των Εργατικών απέναντι στο Ισραήλ εάν γίνει Βρετανός πρωθυπουργός;

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται το επικρατέστερο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και, ενδεχομένως, στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις του, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά η βρετανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, όπως σχολίαζει σχετικά το Al Jazeera.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και νεοεκλεγείς βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ, Άντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία ενός κόμματος που υπέστη σημαντικές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, γεγονός που οδήγησε τον Στάρμερ στην παραίτησή του.

Άντι Μπέρναμ: Η στάση του για Ισραήλ και Γάζα

Καθώς προετοιμάζεται να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία των Εργατικών, ο Μπέρναμ καλείται να τοποθετηθεί σε ένα από τα πιο διχαστικά ζητήματα για το κόμμα, που δεν είναι άλλο από τη στάση απέναντι στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Πάτρικ Ντάιαμοντ, καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, εκτιμά, μιλώντας στην αγγλόφωνη εκδοχή του AL Jazeera, ότι είναι ακόμη νωρίς για να προβλεφθεί αν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

«Ο Μπέρναμ πιθανότατα θα καλέσει όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουν τη βία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο Al Jazeera. «Ταυτόχρονα, γνωρίζει ότι το ζήτημα της Γάζας έχει ήδη στοιχίσει εκλογικά στους Εργατικούς».

Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, το κόμμα έχασε περισσότερες ψήφους προς το αριστερό Πράσινο Κόμμα, το οποίο χαρακτηρίζει το Ισραήλ «κράτος απαρτχάιντ» και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα «γενοκτονία», παρά προς το δεξιό Reform UK.

Παράλληλα, δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των οργανώσεων Save the Children UK, Christian Aid και Medical Aid for Palestinians έδειξε ότι περισσότερο από το 60% των μελών των Εργατικών είναι δυσαρεστημένο με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ. Η πλειονότητα ζητά αυστηρότερα μέτρα, μεταξύ των οποίων και την πλήρη αναστολή των βρετανικών εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ.

🔴 Burnham: Give me 10 years to transform Britainhttps://t.co/h7QTLHI7vq — The Telegraph (@Telegraph) June 28, 2026

Η διαφορά του Άντι Μπέρναμ με τον Κιρ Στάρμερ

Ο Νίμερ Σουλτάνι, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο SOAS University of London, σημειώνει ότι η βασική διαφοροποίηση του Άντι Μπέρναμ από τον Στάρμερ ήταν όταν ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στις 27 Οκτωβρίου 2023, συντασσόμενος τότε με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν και τον ηγέτη των Εργατικών της Σκωτίας, Άνας Σάρουαρ.

Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι ο Μπέρναμ δύσκολα θα απομακρυνθεί από τη γενική γραμμή του κόμματος: «Πιθανότερη είναι η συνέχεια της σημερινής βρετανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ και όχι μια ριζική αλλαγή», ανέφερε.

Πάντως, όπως αναφέρει σχετικά το Al Jazeera, η θέση του Άντι Μπέρναμ στο Παλαιστινιακό δεν θεωρείται απολύτως ξεκάθαρη.

Το 2012 επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη μαζί με την οργάνωση Labour Friends of Palestine, ενώ τρία χρόνια αργότερα εντάχθηκε στους Labour Friends of Israel. Το 2015, όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά την ηγεσία των Εργατικών, είχε δηλώσει ότι το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό ως αρχηγός του κόμματος θα ήταν στο Ισραήλ.

Την ίδια χρονιά, πάντως, είχε επικρίνει την επανεκλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας «απογοητευτική» την εξαγγελία για επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, ενώ είχε ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντάς την «δικαίωμα».

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η επέκταση των ισραηλινών εποικισμών αποτελεί βασικό εμπόδιο για την εύρεση λύσης των δύο κρατών, ενώ είχε εκφραστεί κατά του μποϊκοτάζ του Ισραήλ, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί τη σωστή απάντηση.

Πάντως, όταν εξελέγη δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017, είχε περιγράψει το Ισραήλ ως «μια δημοκρατία με μακρά ιστορία προστασίας των μειονοτήτων και προώθησης των πολιτικών δικαιωμάτων».

Κατά την πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία στο Μέικερφιλντ, απέφυγε να χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα ως «γενοκτονία»: «Δεν μπορώ, από τη θέση μου ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, να κρίνω ένα ζήτημα τέτοιας βαρύτητας», είχε δηλώσει. «Έχω όμως σοβαρές ανησυχίες για τη δυσανάλογη έκταση της καταστροφής και θεωρώ ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση και λογοδοσία».

Με πληροφορίες από Al Jazeera