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Άντι Μπέρναμ: «Πράσινο φως» για τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν

Η απόφαση του Μπέρναμ κινείται στην ίδια γραμμή με την πολιτική που είχε ακολουθήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήριζε τις αμερικανικές επιθέσεις «αμυντικές επιχειρήσεις»

The LiFO team
The LiFO team
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ ΗΠΑ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η απόφαση του Μπέρναμ κινείται στην ίδια γραμμή με την πολιτική που είχε ακολουθήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήριζε τις αμερικανικές επιθέσεις «αμυντικές επιχειρήσεις».

Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στο Bloomberg ότι την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την προεδρία του Στάρμερ, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και αξιωματούχων, προκειμένου να καθοριστεί η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το θέμα.

Η απόφαση έρχεται μία ημέρα μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Μπέρναμ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, ο νέος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άμυνα και η ασφάλεια παραμένουν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, επισημαίνοντας πως η προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Μπέρναμ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση του Λονδίνου να συμβάλει στη διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συγκράτηση του κόστους για επιχειρήσεις και πολίτες.

Ο Μπέρναμ, που μέχρι πρόσφατα ήταν δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί την πόλη.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους «πολύ καλή» σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημειώνοντας ότι ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός έχει μπροστά του σημαντικές προκλήσεις, αλλά εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία. Παράλληλα, ανέφερε ότι συζήτησαν για τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου και εμπορικά ζητήματα, ενώ προανήγγειλε συνάντησή τους στο προσεχές διάστημα.

Διεθνή

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Η απόφαση του Μπέρναμ κινείται στην ίδια γραμμή με την πολιτική που είχε ακολουθήσει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήριζε τις αμερικανικές επιθέσεις «αμυντικές επιχειρήσεις»
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