Άντι Μπέρναμ: Πότε μπορεί να ανακοινωθεί νέος Βρετανός πρωθυπουργός

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) η συνεδρίαση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής (NEC) του Εργατικού Κόμματος, με τον Άντι Μπέρναμ να βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με το πέρας της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη του διαδόχου του παραιτηθέντος Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, που στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τον Άντι Μπέρναμ.

Η ισχυρή κομματική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν βουλευτές, εκπρόσωποι συνδικάτων και τοπικών οργανώσεων, συμφώνησε ότι, εφόσον υπάρξει μόνο ένας υποψήφιος για την ηγεσία, ο νέος αρχηγός θα ανακοινωθεί σε ειδικό συνέδριο στις 17 Ιουλίου.

BREAKING: Labour's National Executive Committee has announced the timetable for selecting a new party leader.



If there is only one candidate, Andy Burnham would be announced as leader on 17 July, paving his way to become PM.



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📺 Sky 501 & YouTube pic.twitter.com/olkfQKZMkd — Sky News (@SkyNews) June 25, 2026

Άντι Μπέρναμ: Ποια η διαδικασία για τον πρωθυπουργικό θώκο

Με δεδομένο ότι ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ο μοναδικός υποψήφιος που μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη, όλα δείχνουν πως θα αναδειχθεί χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η τυπική διαδικασία κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος θα τού αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, γεγονός που θα τον καταστήσει και επισήμως πρωθυπουργό.

Ωστόσο, οι ενδείξεις ότι ο Μπέρναμ έχει εξασφαλίσει τη νίκη ενδέχεται να υπάρξουν νωρίτερα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε το κόμμα, στις 9 Ιουλίου ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων από τους βουλευτές, στις 13 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εσωκομματική συζήτηση (hustings) μεταξύ των υποψηφίων και της κοινοβουλευτικής ομάδας, στις 15 Ιουλίου, στις 18:00 το απόγευμα (τοπική ώρα), λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από τους βουλευτές και ανοίγει η διαδικασία στήριξης από τις συνδεδεμένες οργανώσεις, όπως τα συνδικάτα, στις 16 Ιουλίου, την ίδια ώρα, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις οργανώσεις, ενώ στις 17 Ιουλίου, εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, το ειδικό συνέδριο θα τον ανακηρύξει νέο ηγέτη του κόμματος.

Εάν, αντίθετα, κάποιος ακόμη καταφέρει να συγκεντρώσει την υποστήριξη 81 εν ενεργεία βουλευτών και τριών συνδεδεμένων οργανώσεων, θα διεξαχθεί πλήρης εσωκομματική εκλογική διαδικασία.

Σε αυτή την περίπτωση θα συμμετάσχουν και οι τοπικές οργανώσεις του κόμματος, ενώ στη συνέχεια θα ψηφίσουν όλα τα μέλη των Εργατικών. Το αποτέλεσμα δεν αναμένεται πριν από τις 29 Αυγούστου.

Now Labour try to pitch Andy Burnham as party's 'first woman prime minister' after ignoring its 190 female MPs and picking a man as leader again https://t.co/5J4PRhhLj4 — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

Τι σχεδιάζει προσωρινά ο Άντι Μπέρναμ

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τα σχέδια για συγχώνευση των αστυνομικών δυνάμεων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τον Μάρτιο, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είχε αναθέσει στον πρώην επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, λόρδο Χόγκαν-Χάου, να εξετάσει το ενδεχόμενο οι 43 αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Ουαλίας να συγχωνευθούν σε 12 έως 20 μεγαλύτερους περιφερειακούς οργανισμούς.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Άντι Μπέρναμ δεν βλέπει θετικά αυτή την προοπτική, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ούτε έχει συζητήσει το θέμα με τη Μαχμούντ.

Η στάση αυτή έχει πυροδοτήσει σενάρια για πιθανές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο. Αν και η Μαχμούντ θεωρείται στενή σύμμαχος του Μπέρναμ και από τους πρώτους υπουργούς που εκτιμούσαν πως θα διαδεχθεί τον Στάρμερ, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει στο υπουργείο Εσωτερικών. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν πιθανότερο να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών, αντικαθιστώντας τον Εντ Μίλιμπαντ.

Παράλληλα, πληροφορίες του Sky News αναφέρουν ότι ο λόρδος Χόγκαν-Χάου δυσκολεύεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπέρναμ λόγω του ρόλου του στην υπόθεση της τραγωδίας του Χίλσμπορο, όπου 96 φίλαθλοι της Λίβερπουλ είχαν χάσει τη ζωή τους.

Αν και είχε ερευνηθεί για δηλώσεις που έκανε σχετικά με την κατάθεσή του στην έρευνα για την τραγωδία του 1989, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 96 φίλαθλοι της Λίβερπουλ, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Παραπόνων κατά της Αστυνομίας είχε καταλήξει ότι επρόκειτο για «ένα ατυχές λάθος» και τον είχε απαλλάξει από κάθε κατηγορία.

Με πληροφορίες από Sky News